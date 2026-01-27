Al via le offerte Amazon di Tineco pensate per un 2026 a prova di Modern Living

I primi mesi dell’anno sono il momento perfetto per mettere in pratica i buoni propositi e rinnovare la cura della propria casa, adattandola alle esigenze del modern living.

https://it.tineco.com/ Tineco lo sa, e proprio per questo ha pensato ad una serie di offerte imperdibili https://www.amazon.it/stores/page/95175C82-A3F1-48BF-8D2B-6F7C7B6F558F su Amazon: fino all’8 febbraio sarà possibile trovare una selezione di prodotti smart e innovativi, progettati per adattarsi perfettamente agli spazi contemporanei, a prezzi scontati fino al 24%.

FLOOR ONE S9 Artist Steam Pro

In quanto lavapavimenti con vapore integrato più avanzata di Tineco, questo modello, lanciato solo un mese fa, combina aspirazione potente e vapore a 160°C per una pulizia profonda e igienizzante, perfetta per chi vuole una casa impeccabile in ogni angolo. Il suo design Lay-Flat a 180° permette infatti di raggiungere facilmente anche le aree sotto i mobili, mentre la tecnologia ReverseScrub, con spazzola motorizzata, consente di invertire il rullo con un solo tocco per rimuovere senza sforzo le macchie più ostinate. Infine, il sistema di autopulizia FlashDry mantiene il dispositivo sempre igienizzato e pronto all’uso.

Prezzo di listino: €849 – Prezzo promozionale: €799

Periodo: 1 – 8 febbraio

https://de-store.tineco.com/it-it/products/tineco-floor-one-s9-artist-steam-pro-aspirapolvere-lavapavimenti Aquista sullo store online di Tineco

FLOOR ONE Stretch Series: pulizia profonda per ogni esigenza

Uno dei protagonisti indiscussi di questa serie è la lavapavimenti FLOOR ONE S7 Stretch Steam, pensata per chi cerca una pulizia completa e personalizzabile. La sua tecnologia HyperSteam consente al vapore raggiunge i 160°C eliminando germi e batteri, mentre la struttura orientabile a 180° permette di raggiungere facilmente anche gli angoli più nascosti. In più, la potenza di aspirazione di 22.000 Pa e il sistema DualBlock Anti-Tangle garantiscono risultati a regola d’arte su ogni superficie, eliminando il rischio di grovigli di peli e capelli.

Prezzo di listino: €649 – Prezzo promozionale: €549

Periodo: 1 – 8 febbraio

https://de-store.tineco.com/it-it/products/tineco-floor-one-s7-stretch-steam-lavapavimenti-a-vapore Acquista sullo store online di Tineco

Altri prodotti della serie in promozione:

FLOOR ONE S7 Stretch Ultra:

Prezzo di listino: €499 – Prezzo promozionale: €379

Periodo: 26 gennaio – 8 febbraio

https://de-store.tineco.com/it-it/products/tineco-floor-one-s7-stretch-ultra-lavapavimenti-e-aspirapolvere-intelligente Acquista sullo store online di Tineco

FLOOR ONE STRETCH S6:

Prezzo di listino: €349 – Prezzo promozionale: €269

Periodo: 2 – 8 febbraio

https://de-store.tineco.com/it-it/products/tineco-floor-one-stretch-s6-lavapavimenti-e-aspirapolvere-intelligente Acquista sullo store online di Tineco

FLOOR ONE i5 Stretch:

Prezzo di listino: €239 – Prezzo promozionale: €199

Periodo: 2–15 febbraio

PURE ONE S Series: versatilità senza fili

Per chi desidera un aspirapolvere senza fili versatile e potente, PURE ONE S70 è la soluzione ideale. Offre fino a 95 minuti di autonomia, un sistema di filtrazione a 6 stadi e una spazzola 3DSense Pro che si adatta a pavimenti duri e tappeti. Inoltre, le tecnologie DustSense, EdgeSense e LightSense permettono di regolare automaticamente la potenza, ottimizzare la pulizia lungo i bordi e individuare anche le particelle più sottili.

Prezzo di listino: €499 – Prezzo in promozionale: €399

Periodo: 26 gennaio – 1° febbraio

https://de-store.tineco.com/it-it/products/tineco-pure-one-s70-aspirapolvere-intelligente Acquista sullo store online di Tineco

Ma non è tutto, in promozione ci sarà anche PURE ONE S50 Pro

Prezzo di listino: €399 – Prezzo promozionale: €319

Periodo: 26 gennaio – 1° febbraio

Acquista su Amazon https://de-store.tineco.com/it-it/products/tineco-pure-one-s50-pro-aspirapolvere-intelligente-senza-fili Acquista sullo store online di Tineco

Con queste offerte, Tineco conferma il suo impegno nel rispondere alle esigenze della vita moderna, rendendo la pulizia smart più accessibile e trasformando la cura della casa in un’esperienza sempre più semplice, performante e piacevole.

