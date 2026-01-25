Castello, pizzicato con la patente tarocca, 5mila euro di multa

Guidava con una patente patacca: la Polizia locale di Castel San Giovanni lo ha fermato e gli ha rifilato 5mila euro di multa. Non è trascorso nemmeno un mese dall'inizio del nuovo anno e già fioccano episodi preoccupanti come il "malvezzo" di chi guida senza patente. Un sessantenne è stato fermato a Pievetta. Alla richiesta di esibire il documento di guida ha mostrato un patente romena. Nel giro di poco tempo gli agenti hanno accertato che quella non era altro che una patacca e che l'uomo non avrebbe potuto per nessun motivo guidare.

In pieno centro storico, in via Romea Vecchia, una donna è stata invece immortalata dalle fototrappole mentre gettava sacchi di rifiuti indifferenziati nei bidoni per la raccolta differenziata. Anche qui il conto è di una multa, un po' meno salata, pari a 300 euro.