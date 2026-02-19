Cinque errori nella scelta dei ricambi auto che possono costare migliaia di euro: i consigli di Autodoc
A CURA DI ALTRIMEDIA
|38 minuti fa
Oltre il 70% dei consumatori europei preferisce acquistare ricambi auto online per la comodità dei cataloghi e il confronto prezzi (ricerca Deloitte, Market Data Forecast). Ma la crescente popolarità degli acquisti online ha portato nuovi rischi: un ordine su tre presenta problemi di incompatibilità.
Molti automobilisti in Italia si trovano ad affrontare l'incompatibilità dei ricambi ordinati, anche quando marca e modello sono indicati correttamente. Gli errori principali sono:
- ignorare il tipo di motore durante la selezione
- non conoscere metodi alternativi di verifica (tramite targa o codice VIN)
- acquistare senza confrontare il numero di articolo del pezzo originale
- scegliere l'alternativa più economica senza verificare il produttore
- rifiutare la consulenza di uno specialista
Questi errori comportano spese aggiuntive per la rispedizione e il lavoro del meccanico. La soluzione: utilizzare tre livelli di verifica della compatibilità (marca-modello-motore, targa o VIN) e confrontare sempre il numero di articolo prima dell'ordine.
Errore numero 1: selezionare i ricambi solo per marca e modello ignorando il tipo di motore
Il problema: Anche per un singolo modello come la Fiat 500 esistono numerose versioni con motori diversi.
Le conseguenze:
- pezzo non compatibile
- nuovo smontaggio dal meccanico
- spese aggiuntive considerevoli
Indicare sempre tutti e tre i parametri: marca (Fiat), modello (Punto) e tipo di motore (cilindrata, potenza, anno di produzione). Come mostrato nello screenshot, le piattaforme europee come Autodoc richiedono di completare tutti e tre i passaggi. Molti automobilisti si fermano al secondo, saltando la scelta della versione del motore: è proprio questo che porta all'incompatibilità.
Errore numero 2: ignorare i metodi alternativi di verifica della compatibilità tramite targa o VIN
Moltissimi automobilisti non sanno che esistono metodi più rapidi e precisi di selezione.
Importante: qui non è richiesto il codice VIN, ma il numero di immatricolazione del veicolo.
Basta inserire la targa (ad esempio AB123CD) e il sistema identifica automaticamente il modello e tutte le versioni. Questo metodo elimina il rischio nella scelta della versione del motore.
Verifica tramite codice VIN: si usa nei casi complessi, quando il veicolo non si trova nel catalogo. Richiede il contatto con l'assistenza della piattaforma. Il codice di 17 caratteri contiene tutte le informazioni per individuare la vettura.
Secondo gli specialisti di AUTODOC, gli automobilisti che utilizzano la ricerca per targa o VIN incontrano problemi di incompatibilità con una frequenza nettamente inferiore.
Errore numero 3: acquistare senza confrontare il numero di articolo del pezzo originale
Anche con una selezione corretta per modello, conviene fare un'ulteriore verifica.
Dove trovare il numero di articolo:
- sul pezzo vecchio (stampigliato sulla scocca)
- nel libretto di manutenzione del veicolo
- dal concessionario ufficiale
Il confronto tra il numero di articolo del catalogo e quello originale è la garanzia definitiva contro gli errori. Richiede un minuto, fa risparmiare centinaia di euro.
Errore numero 4: scegliere l'alternativa più economica senza verificare il produttore
Un prezzo basso spesso significa usura rapida e caratteristiche non conformi. Un piccolo risparmio si trasforma in una nuova riparazione dopo pochi mesi.
Verificare le recensioni sul produttore e confrontare le caratteristiche tecniche, non solo il prezzo.
Errore numero 5: rifiutare la consulenza di uno specialista nell'ordine di pezzi complessi
Quando la consulenza è obbligatoria:
- turbine, pompe, centraline elettroniche
- dubbi sulla compatibilità
- acquisto di un pezzo costoso
- più varianti per lo stesso modello
Le piattaforme più grandi come AUTODOC offrono consulenze gratuite di specialisti. È più veloce che cercare di capire da soli e più economico che sbagliare.
Combinare i metodi di verifica (la ricerca per targa è la più veloce), confrontare sempre il numero di articolo e consultare gli specialisti al minimo dubbio.
Secondo Trustpilot, sito indipendente di recensioni, i clienti delle piattaforme europee come AUTODOC (48.840 valutazioni, punteggio medio 4,7) segnalano di ricevere ricambi perfettamente compatibili quando utilizzano correttamente i sistemi di selezione. Uno degli acquirenti a gennaio 2026 ha confermato: «Ho ricevuto ricambi compatibili al 100%».
Cinque minuti per verificare la compatibilità fanno risparmiare centinaia di euro su una nuova riparazione.
Fonti: ricerca Deloitte sul comportamento dei consumatori automobilisti europei, rapporto analitico Market Data Forecast sul mercato e-commerce europeo dei ricambi auto, dati degli esperti della piattaforma online AUTODOC e recensioni verificate dei clienti sulla piattaforma indipendente Trustpilot (48.840 valutazioni, punteggio medio 4,7 su 5).
Contenuto sponsorizzato