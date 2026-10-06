Consiglio Veneto, nominati i presidenti degli Esu di Padova, Verona e Venezia

Il Consiglio regionale del Veneto ha dato oggi il proprio via libera alle proposte di deliberazione amministrativa n. 18, 19 e 20 - relatore, il presidente della Prima commissione, Andrea Tomaello (Stefani Presidente), correlatore, il vicepresidente della stessa Commissione, Paolo Galeano (Partito Democratico) - con le quali l’aula ha rieletto Giorgio Maschera quale presidente dell’Esu - Azienda regionale per il diritto allo studio universitario, di Padova (27 voti favorevoli, 11 contrari, 2 astenuti) e Claudio Valente quale presidente dell'Esu di Verona (29 favorevoli, 11 contrari e 2 astenuti), ed eletto Andrea Martellato quale presidente dell’Esu di Venezia (28 voti favorevoli, 12 contrari e 4 astenuti).

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