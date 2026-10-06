Consiglio Veneto, via libera al progetto di legge statale per tutelare pagamento in contanti

Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato oggi, a maggioranza, il progetto di legge statale n. 5, d’iniziativa dei consiglieri Davide Lovat e Riccardo Szumski (Resistere Veneto) e Alessio Morosin (Liga Veneta Repubblica), rubricato “Tutela del diritto alla libertà di pagamento in contanti: modifica dell’articolo 1277 del Codice civile”, relatore per l’aula, il consigliere Lovat, correlatore, il capogruppo del Movimento 5 Stelle, Flavio Baldan.

La proposta di legge statale chiede di modificare l’articolo 1277 del Codice civile per riconoscere il pagamento in contanti come modalità generale di estinzione delle obbligazioni pecuniarie, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa statale ed europea. L’obiettivo è tutelare la libertà di scelta nei pagamenti e garantire che la transizione verso i sistemi digitali non comporti l’esclusione o la marginalizzazione del contante, con particolare attenzione all’inclusione e alle fasce più vulnerabili.

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