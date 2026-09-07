CRV - Esaminato Pdl 109 della Giunta regionale finalizzato al miglioramento della qualità dell’aria

Nel corso della seduta odierna della Seconda commissione consiliare permanente, che si è riunita durante la pausa dei lavori consiliari, alla presenza dell’assessore regionale con delega all’Ambiente, Elisa Venturini, è stato esaminato il Progetto di legge n. 109 della Giunta regionale “Misure compensative e temporanee in applicazione dell’articolo 1, comma 2, del Decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121 ‘Misure urgenti di pianificazione della qualità dell’aria e limitazioni della circolazione stradale’, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 novembre 2023, n. 155.”

Il provvedimento è finalizzato al miglioramento della qualità dell’aria attraverso la riduzione di emissioni inquinanti.

Oggi, nello specifico, sono stati votati gli articoli 1, rispetto al quale è stato accolto un emendamento che inserisce il parere della commissione sul provvedimento della Giunta, con misure compensative, e l’articolo 3.

L’opposizione si è astenuta

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