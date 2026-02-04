CRV - Presentati tre Pdl su Pianura veneta, Identità Comunali, case e studi di illustri del Veneto

Illustrati oggi, nella Sesta commissione del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Enoch Soranzo (Fratelli d’Italia), vicepresidente Monica Sambo (Partito Democratico), segretario Francesco Calzavara (Lega-LV), tre Progetti di legge d’iniziativa consiliare.

In particolare, il consigliere Stefano Marcon (Lega-LV) ha presentato il progetto di legge n. 5 “Promozione e valorizzazione del paesaggio della Pianura veneta”, d’iniziativa del consigliere Filippo Rigo (Lega-LV), che mira, in sintesi, a valorizzare le risorse paesaggistiche e naturali della pianura e del suo tessuto economico, sociale e istituzionale, sostenendo, in questo senso, le iniziative dei comuni, e istituendo la Giornata Regionale per la Pianura veneta, da celebrarsi l’11 novembre, in coincidenza con la festa di San Martino, tradizionalmente legata alla civiltà contadina.

Di seguito, il consigliere Marcon ha illustrato il progetto di legge n. 7, anch’esso d’iniziativa del consigliere Rigo, rubricato “Disciplina, promozione e valorizzazione turistica e culturale delle identità comunali (Ide. Co.)”. L’iniziativa legislativa è volta, in sostanza, a proporre linee guida per consentire ai comuni di disciplinare le procedure di riconoscimento e di valorizzazione di prodotti o eventi della tradizione e della storia locali, con particolare riguardo ai prodotti agroalimentari, ittici, dell’artigianato alimentare, delle ricette della gastronomia, e agli eventi a forte caratterizzazione storica, culturale, locale; la Giunta regionale istituirà l’Elenco delle Identità Comunali del Veneto e potrà sostenere i soggetti promotori di iniziative volte a valorizzare le Ide. Co..

Infine, il presidente Soranzo ha presentato il progetto di legge n. 24 che, in sintesi, mira al riconoscimento e alla valorizzazione delle abitazioni e degli studi di esponenti del mondo della storia e della cultura, della politica, della società, della scienza e della spiritualità della Regione del Veneto, denominate “Case e studi degli illustri del Veneto”.

L’esame dettagliato delle proposte legislative proseguirà nel corso delle prossime sedute.

