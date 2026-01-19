CRV - Presidente Zaia: “Congratulazioni a Banzato, nuovo azionista di maggioranza del Calcio Padova"

“Mi congratulo, anche a nome del Consiglio regionale del Veneto, con Alessandro Banzato, leader di Acciaierie Venete, che nella giornata di oggi è diventato azionista di maggioranza del Calcio Padova, rilevando le quote in possesso di Joseph Oughourlian. Credo che lo sport, e il calcio in particolare, costituiscano straordinari volani per lo sviluppo turistico, economico e sociale del territorio, creando un indotto e un seguito davvero importanti. Per la città di Padova e per la nostra Regione, avere una squadra di calcio ambiziosa, gestita con spirito manageriale, rappresenta un orgoglio e una importante vetrina, a livello nazionale e mondiale.”

Con queste parole, il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, ha commentato la notizia dell’acquisizione della maggioranza del pacchetto azionario del Calcio Padova da parte di Alessandro Banzato, proprietario di Acciaierie Venete, gruppo siderurgico padovano all’avanguardia nel settore.

“Alessandro Banzato è un industriale serio, dotato di grande capacità manageriale, un filantropo, che ha fatto di Acciaierie Venete un fiore all’occhiello dell’industria veneta, italiana e mondiale – ha aggiunto Zaia – E’ sempre una bella notizia quando un industriale del suo calibro, che lavora nel territorio, decide di investire nello sport professionistico, fortemente radicato nel tessuto socioeconomico locale e motore di crescita dello stesso.”

“Sono certo che Alessandro Banzato, già presidente del Petrarca Rugby, saprà portare anche nel calcio quella capacità gestionale, quella passione e quell’amore per il territorio che lo hanno sempre contraddistinto nel suo impegno sportivo. Banzato incarna perfettamente i valori e la cultura del lavoro che caratterizzano i Veneti. ”, ha concluso il Presidente dell’Assemblea legislativa veneta Luca Zaia.

