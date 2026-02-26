CRV - Prima, Terza, Quarta e Sesta commissione ascoltano i soggetti portatori di interesse
|1 giorno fa
Nelle giornate di mercoledì 25 e di giovedì 26 febbraio si sono riunite a palazzo Ferro Fini le commissioni Prima, Terza, Quarta e Sesta per consultazioni con i soggetti portatori di interesse in ordine al Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2026-2028 e alla sua Nota di Aggiornamento.
In particolare, Prima e Quarta commissione, in seduta congiunta, hanno invitato a offrire il proprio contributo rappresentanti di: Confederazione Generale Italia del Lavoro (CGIL); Confederazione Italiana Sindacato Lavoratori (CISL) ; Unione Italiana del Lavoro (UIL); Unione Generale del lavoro (UGL); Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori (CONFSAL); Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori (CISAL); Coordinamento Sindacale Autonomo regioni Autonomie Locali (CSA RAL); Dipartimento Funzioni Locali e Polizie Locali (CSE FLPL); Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale (SULPL); Ufficio scolastico regionale per il Veneto; Avviso Pubblico; Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie; Unione regionale delle Camere di Commercio (UNIONCAMERE) del Veneto; Veneto Sviluppo S.p.A.; Veneto Innovazione S.p.A.; Agenzia veneta per i pagamenti (AVEPA); Veneto Edifici Monumentali S.r.l.; Veneto Acque S.p.A.
La Terza commissione ha invece ospitato rappresentanti di: Confindustria Veneto; CONFAPI - Federazione delle Associazioni delle Piccole e Medie Imprese del Veneto; Confesercenti Veneto; Confservizi Veneto; Confartigianato Imprese Veneto; CNA - Artigiani Imprenditori d’Italia/Veneto; Casartigiani Veneto; Federdistribuzione; AGCI, Associazione Generale Cooperative Italiane Veneto; UNCI - Unione Nazionale Cooperative Italiane, Regione Veneto; Confcooperative Veneto, Fedagripesca e Federcoopesca; Lega Cooperative Comitato regionale e Lega Pesca; Coldiretti Veneto e Impresa Pesca; Confagricoltura Veneta; Confederazione Agricola e Agroalimentare del Veneto; Copagri Veneto; CIA, Confederazione Italiana Agricoltori; ARAV, Associazione Regionale Allevatori Veneto; AVA, Associazione Veneta Allevatori; Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie; Istituto interregionale per il miglioramento del patrimonio zootecnico (Intermizoo); Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario, Veneto Agricoltura; Federforeste, Nord Est; Legambiente Veneto; WWF, Delegazione per il Veneto; ANBI, Associazione Nazionale Bonifiche Irrigazioni Miglioramenti Fondiari.
La Sesta commissione ha ascoltato: CONI Veneto; Associazione Generale Italiana dello Spettacolo (AGIS), Sezione Tre Venezie; Arteven; Orchestra di Padova e del Veneto; Teatro Comunale Città di Vicenza; Fondazione Arena di Verona; Fondazione Teatro la Fenice; Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni; Rete Spettacolo dal Vivo, RES; Fondazione Veneto Film Commission, Ateneo Veneto; Istituto Regionale Ville Venete; Forma Veneto; gli Enti per il diritto allo Studio Universitario di Padova, Verona e Venezia; Confturismo- Federalberghi Veneto; Confcommercio Veneto; Confprofessioni Veneto; Confapi Veneto; Veneto Lavoro.
