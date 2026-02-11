Dove acquistare i migliori antivirus per Android e iOS

Nell’attuale scenario digitale, è impensabile non dotarsi di uno dei migliori antivirus per Android e iOS: siamo sempre più connessi, i nostri smartphone sono un’estensione della nostra persona, dunque mai come oggi è fondamentale proteggere i device dalle minacce online.

Ma dove https://esdcodes.com/it/antivirus?esd=6&id_campaign=30&utm_source=ansa&utm_medium=referral&utm_campaign=migliori+antivirus+per+Android acquistare i migliori antivirus per Android e iOS? Gli app store sono una risorsa, ma occorre fare attenzione ai tanti falsi che girano sul Play Store, mentre in generale è possibile risparmiare affidandosi a uno store professionale e sicuro, che propone ottime soluzioni di sicurezza su mobile a prezzi vantaggiosi.

Potete acquistare gli antivirus per Android e iOS su ESD codes, una piattaforma affidabile e consolidata, specializzata in licenze software scontate, ma sempre legali e verificate. Il catalogo dello store è ricco e variegato: si passa dai sistemi operativi Windows alle licenze Office usate a basso prezzo. Ma l'azienda offre anche molte soluzioni specifiche per l'ambito professionale, ad esempio è possibile acquistare Windows Server a un prezzo molto conveniente, ma non solo.

I professionisti dell'ingegneria civile e i progettisti potranno acquistare Autodesk in offerta, ad esempio risparmiando grazie a una licenza AutoCAD usata, ma sicura e garantita. I content creator, invece, hanno la possibilità di acquistare Adobe CC in offerta.

Sullo store, potete anche acquistare Adobe Acrobat Pro DC 2020, l'ultima versione offline dell'iconico editor di PDF, e se volete migliorare la vostra produttività, vi consigliamo di acquistare Office 2021 Home & Business, sempre a una frazione del prezzo di listino.

ESD codes ci ha convinti per la qualità e la rapidità del servizio.

Nella scelta del migliore antivirus per Android e iOS, dovete considerare alcuni fattori: innanzitutto il prezzo del software. Sul mercato esistono diversi prodotti di alta qualità che, spesso, offrono le stesse funzioni di base, puntando però su un prezzo dettato anche dalla presenza di extra, come VPN, password manager e altri strumenti pensati per arricchire la suite di protezione offerta al cliente finale.

Un altro aspetto da non sottovalutare è la potenza del vostro device: avrete bisogno di un antivirus più performante e leggero in caso di dispositivi non troppo aggiornati o performanti, mentre potete puntare su suite più complesse nel caso in cui il vostro smartphone o tablet sia equipaggiato con sufficiente potenza di calcolo e memoria RAM da gestire carichi di lavoro più impegnativi.

Vediamo insieme alcuni dei migliori antivirus Android e iOS che potete acquistare oggi su ESDcodes.

Kaspersky Antivirus per Android e iOS offre protezione avanzata contro malware, phishing e minacce online. Include funzionalità di sicurezza come il blocco di app sospette, scansioni automatiche e protezione della privacy e delle transazioni bancarie. L'interfaccia user-friendly consente una facile gestione della sicurezza del vostro dispositivo mobile. Mantenete i vostri dati al sicuro con aggiornamenti regolari e supporto continuo.

Per proteggere i vostri device, potete https://esdcodes.com/it/kaspersky/kaspersky-internet-security-2020-1-device-2-year-official-website-cd-key#/20-devices-1_device/40-years-1_year/48-location_-eu_uk_only?esd=6&id_campaign=30&utm_source=ansa&utm_medium=referral&utm_campaign=migliori+antivirus+per+Android acquistare Kaspersky Internet Security, un pacchetto che include la protezione su PC e Mac, particolarmente conveniente se lavorate su piattaforme differenti.

Per un pacchetto più completo, la soluzione potrebbe essere acquistare https://esdcodes.com/it/kaspersky/kaspersky-total-security-2023-kaspersky-plus-pc-mac-android-ios?esd=6&id_campaign=30&utm_source=ansa&utm_medium=referral&utm_campaign=migliori+antivirus+per+Android Kaspersky Total Security, che aggiunge anche un’ottima VPN per garantire una navigazione anonima e protetta.

McAfee si distingue da sempre per programmi molto facili da utilizzare, perfetti per gli utenti meno esperti. McAfee Antivirus per Android e iOS garantisce protezione contro virus, malware e furti d'identità. Offre funzionalità come scansioni in tempo reale, protezione web e gestione delle app. L'interfaccia intuitiva facilita il controllo della sicurezza del vostro dispositivo mobile.

Su ESDcodes, potete https://esdcodes.com/it/mcafee/mcafee-internet-security-2023-pc-mac-android#/20-devices-1_device/40-years-1_year/47-location_-wordwide?esd=6&id_campaign=30&utm_source=ansa&utm_medium=referral&utm_campaign=migliori+antivirus+per+Android acquistare McAfee Internet Security, il pacchetto base che offre la protezione anche di computer Windows e macOS.

Se invece volete una suite più completa, con VPN e altre funzioni più avanzate, vi consigliamo di https://esdcodes.com/it/antivirus/mcafee-total-protection-2023-pc-mac-android-ios#/20-dispositivi_-1_dispositivo/40-durata-1_anno/47-nazione_-tutto_il_mondo?esd=6&id_campaign=30&utm_source=ansa&utm_medium=referral&utm_campaign=migliori+antivirus+per+Android acquistare McAfee Total Protection.

Norton è un marchio molto conosciuto, e il suo antivirus per Android e iOS offre protezione completa contro malware, phishing e minacce online. Include funzionalità come scansioni automatiche, protezione web e monitoraggio della privacy.

Su ESDcodes potete https://esdcodes.com/it/norton?esd=6&id_campaign=30&utm_source=ansa&utm_medium=referral&utm_campaign=migliori+antivirus+per+Android acquistare Norton 360 in diverse versioni: tutte includono la protezione degli smartphone Android e iOS, ma si differenziano per le funzioni e gli strumenti offerti.

Norton 360 Standard offre protezione per un singolo dispositivo, con funzionalità antivirus, VPN sicura e backup cloud da 10 GB. Norton 360 Deluxe estende la protezione fino a 5 dispositivi, aggiungendo il controllo parentale e il backup cloud da 50 GB. Norton 360 Premium, infine, protegge fino a 10 dispositivi, include backup cloud da 75 GB e offre funzionalità avanzate per la sicurezza online e la gestione delle password.

La scelta del miglior antivirus per Android gratis (ma lo stesso vale per iOS) può sembrare complicata, soprattutto con la presenza di versioni fake che mettono a rischio la vostra sicurezza. È fondamentale scaricare app solo dagli store ufficiali e valutare le recensioni degli utenti. Consigliamo di provare le versioni di prova di antivirus completi come Kaspersky, McAfee e Norton, che offrono una protezione più robusta. Dopo il periodo di prova, potete valutare l'acquisto a prezzo contenuto da ESDcodes, garantendo così una sicurezza avanzata e costante per i vostri dispositivi mobili.

Un buon antivirus per Android e iOS deve offrire protezione in tempo reale contro malware, phishing e minacce online. È essenziale che includa scansioni automatiche, protezione web per navigare in sicurezza e funzionalità anti-furto per localizzare e bloccare il dispositivo in caso di smarrimento. Altre caratteristiche importanti sono la protezione della privacy, la gestione delle app sospette e un'interfaccia user-friendly che faciliti la gestione della sicurezza. Inoltre, aggiornamenti regolari e supporto continuo sono fondamentali per mantenere la protezione sempre efficace.

Per concludere, se il vostro dispositivo è parte integrante della vostra vita quotidiana, prendete in considerazione un antivirus completo, poiché le versioni gratuite presentano sempre delle limitazioni.

Inoltre, se utilizzate il vostro smartphone per le operazioni bancarie, assicuratevi che sia presente una funzione di protezione delle attività di home-banking, per evitare possibili frodi o furti.

ESDcodes offre delle ottime soluzioni, come abbiamo avuto modo di presentarvi in questa guida. Grazie alle opportunità di risparmio offerte, avrete la possibilità di acquistare uno dei migliori antivirus per Android e iOS a un prezzo conveniente, garantendo la massima sicurezza per il vostro mondo digitale.

