Dove acquistare un abbonamento a Spotify per risparmiare legalmente

Spotify Premium è entrato nella routine quotidiana di milioni di persone, ma il suo costo mensile, moltiplicato per dodici mesi, pesa più di quanto sembri. Il piano Individual in Italia costa 11,99 euro al mese, pari a circa 143,88 euro all'anno per un solo utente, con un rinnovo automatico che riparte ogni mese finché non si interviene manualmente. Esistono però modi concreti e perfettamente legali per spendere meno, mantenendo esattamente lo stesso servizio.

Chi preferisce andare dritto al punto può acquistare un abbonamento Spotify Premium valido 12 mesi con un account global, pagando una sola volta per un anno intero invece del classico addebito mensile.

Prima di valutare come risparmiare conviene chiarire cosa si ottiene passando a Premium. La versione gratuita è pensata per un ascolto occasionale: la musica è interrotta dalla pubblicità, su smartphone la riproduzione è prevalentemente casuale, non è possibile scegliere liberamente ogni brano, i salti tra le tracce sono limitati nell'arco di un'ora, non si può scaricare nulla per l'ascolto offline e la qualità audio è inferiore.

Con Spotify Premium cadono tutte queste barriere. Si ascolta senza alcuna pubblicità, si sceglie cosa riprodurre e in quale ordine, i salti tra i brani sono illimitati e si possono scaricare fino a 10.000 brani per dispositivo per ascoltarli anche senza connessione. La qualità audio sale fino a 320 kbps. È proprio questo insieme di funzioni a giustificare il costo dell'abbonamento, e a rendere sensato cercare il modo più economico per averlo.

Le strade per abbassare la spesa sono diverse, ciascuna con pregi e limiti. I piani di gruppo ufficiali sono la soluzione più nota: il piano Family costa 20,99 euro al mese e permette di aggiungere fino a sei account per persone che vivono sotto lo stesso tetto, facendo scendere il costo a circa 3,50 euro a persona, mentre il piano Duo costa 16,99 euro al mese per due persone conviventi, circa 8,50 euro a testa. Entrambi, però, richiedono la residenza allo stesso indirizzo, un requisito che Spotify può verificare e che taglia fuori chi vuole condividere con amici o parenti lontani.

La tariffa studenti è la più economica in assoluto, offerta a 6,49 euro al mese, ma è riservata a chi può dimostrare l'iscrizione a un istituto idoneo ed è soggetta a rinnovo periodico della verifica. Ci sono poi le promozioni temporanee, come periodi di prova gratuiti o scontati e offerte di ritorno via email per chi ha disdetto: occasioni utili ma incostanti, legate a condizioni che cambiano. Esistono infine le piattaforme di condivisione tra sconosciuti, che mettono in contatto chi ha un piano Family con utenti disposti a pagare una quota per entrarvi: riducono il costo, ma introducono la dipendenza da un intermediario e da un gruppo gestito da terzi.

Tutte queste vie hanno un denominatore comune: funzionano solo se si accetta un vincolo, che sia la convivenza, lo status di studente, la temporaneità di una promozione o la dipendenza da un gruppo altrui.

A differenza delle altre opzioni, l'abbonamento annuale prepagato non chiede nulla in cambio del risparmio: nessun coinquilino da coinvolgere, nessuna verifica da rinnovare, nessuna promozione da inseguire, nessun gruppo di sconosciuti a cui affidarsi. Si paga una volta sola per dodici mesi, a un prezzo complessivo scontato rispetto alla somma delle dodici mensilità, e si usa il proprio account in totale autonomia.

È la formula proposta da Mr Key Shop, che offre un abbonamento Spotify Premium annuale di 12 mesi per un singolo utente, con account global, a 49,99 euro per un account nuovo e 59,99 euro per il rinnovo di un account esistente, a fronte di un prezzo pieno di circa 143,88 euro l'anno. Il confronto è netto: i piani Duo e Family scendono sotto i 50 euro a persona solo riempiendoli con conviventi, la tariffa studenti è riservata a pochi, mentre per un singolo utente senza vincoli l'abbonamento annuale si rivela di fatto la spesa individuale più bassa, perfino inferiore al piano studenti, senza alcuna condizione da rispettare.

Le funzioni incluse sono quelle complete di Spotify Premium: ascolto senza pubblicità, download fino a 10.000 brani per dispositivo, qualità audio fino a 320 kbps, skip illimitati e riproduzione on-demand da tutti i dispositivi compatibili, tra cui iOS, Android, Windows, macOS, Linux, smart TV e smart speaker. Non sono invece inclusi il download dei podcast per l'ascolto offline e la funzione AI DJ. Un approfondimento completo sui metodi di risparmio è disponibile nella guida su come risparmiare sull'abbonamento Spotify Premium.

Al momento dell'acquisto sono previste due possibilità. L'opzione "Nuovo account" fornisce un account nuovo già attivato, pronto all'uso. L'opzione "Rinnovo" permette invece di rinnovare un account Spotify esistente utilizzando le proprie credenziali personali, a condizione che al momento dell'ordine non sia attivo alcun abbonamento sull'account da rinnovare. La consegna avviene via email, generalmente entro 24 ore e comunque fino a un massimo di 48 ore lavorative nei fine settimana, e l'attivazione va completata entro 10 giorni dalla data di consegna. Trattandosi di un account global, è bene non modificare la regione associata all'account per non comprometterne il funzionamento.

A dare ulteriore tranquillità sull'acquisto contribuiscono le garanzie offerte: ogni ordine è coperto da una protezione fino a 2.500 euro e da una garanzia di rimborso, con un supporto clienti disponibile 24 ore su 24 in italiano e in inglese, pagamenti sicuri e tracciabili e consegna digitale immediata. Risparmiare su Spotify Premium, insomma, è possibile senza rinunciare a nulla: per il singolo utente la via più diretta resta l'abbonamento annuale prepagato, un pagamento unico, senza rinnovo automatico a sorpresa e con tutte le funzioni Premium a disposizione per dodici mesi.

Il modello dell'abbonamento, con i suoi costi ricorrenti, riguarda ormai gran parte del software di uso quotidiano, e in ogni ambito esistono strategie per contenere la spesa. Per la produttività, una panoramica utile è quella su prezzi, funzionalità e versioni di Microsoft 365, che aiuta a scegliere il piano più adatto alle proprie esigenze.

Sul fronte della privacy e della sicurezza online, è possibile approfondire come orientarsi tra le migliori VPN e come acquistarle.

E quali sono i migliori antivirus sul mercato.

Per chi lavora nella progettazione, infine, una guida dedicata spiega come affrontare il prezzo della licenza AutoCAD e come risparmiare.

In tutti questi casi, come per Spotify, informarsi prima dell'acquisto è il primo passo per spendere meno restando nella legalità.

Risparmiare su Spotify Premium, insomma, è possibile senza rinunciare a nulla: per il singolo utente la via più diretta resta l'abbonamento annuale prepagato, un pagamento unico, senza rinnovo automatico a sorpresa e con tutte le funzioni Premium a disposizione per dodici mesi.

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