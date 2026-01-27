Essentia lancia il Bestseller “Neonaturalesimo – Agli antipodi del transumanesimo…”

In un mondo sempre più orientato verso l’ibridazione dell’essere umano, dove gli algoritmi affiancano l’intuizione e la tecnologia entra progressivamente anche negli ambiti più personali della vita, cresce in molte persone una sensazione di disagio: quella di non riconoscersi pienamente nel futuro che viene prospettato.

Per chi sente il bisogno di ritrovare equilibrio, centratura interiore e una visione consapevole del proprio futuro, esce oggi il libro di Essentia “NEONATURALESIMO - Agli antipodi del transumanesimo…” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autrice condivide con i propri lettori i principi del Neonaturalesimo, una proposta di riflessione sul rapporto tra essere umano, tecnologia e Natura.

“Il libro prende in esame alcune dinamiche della contemporaneità, come la crescente tecnocratizzazione, la manipolazione mediatica, il credito sociale, l’identità digitale e il transumanesimo”, afferma Essentia, autrice del libro. “L’intento è quello di tutelare il valore dell’esperienza individuale dell’essere umano, del sentire soggettivo, dell’imperfezione e di una coscienza non standardizzata”.

Come spiega l’autrice, l’opera nasce dal desiderio di preservare la libertà interiore in un’epoca che tende all’interconnessione continua e all’omologazione, proponendo una vita vissuta in modo più consapevole e in armonia con la Natura.

“Il Neonaturalesimo proposto da Essentia è una dottrina etico-naturalistica non religiosa, articolata in sedici principi”, spiega Giacomo Bruno, editore dell’opera. “Si configura come un invito a riscoprire il rapporto con la Natura e con la Coscienza, mantenendo una dimensione umana, consapevole e radicata”.

“Ho scelto di affidarmi a Bruno Editore perché ne condivido la visione del libro come strumento di consapevolezza e trasformazione personale”, conclude l’autrice. “Un approccio che sento in sintonia con il messaggio della mia opera”.

Co-autrice dell’opera inedita Neonaturalesimo, Essentia è una ricercatrice indipendente, una voce limpida e determinata, radicata nella Natura e nel sentire autentico.

Dopo anni di osservazione critica del mondo contemporaneo, ha deciso di dar forma a un nuovo paradigma etico, libero da dogmi e ideologie, ma profondamente legato a Madre Natura.

