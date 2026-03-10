Prima commissione, bilancio regionale: sentiti i portatori d’interesse

La Prima commissione del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Andrea Tomaello (Stefani Presidente), vicepresidente, Paolo Galeano (Partito Democratico), segretario, Cristiano Corazzari (Lega-LV), alla quale ha partecipato l’assessore regionale Filippo Giacinti, ha sentito oggi in audizione i portatori d’interesse in merito alle proposte legislative, d’iniziativa della Giunta, che compongono la prossima manovra di bilancio della Regione. Si tratta, in particolare, dei progetti di legge n. 44 “Legge di stabilità regionale 2026”, n. 43 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2026”, e n. 45 “Bilancio di previsione 2026-2028”, già illustrati nel corso della precedente seduta della Commissione.

Durante la prima parte della giornata, sono stati invitati a fornire il proprio contributo i rappresentanti dei sindacati dei lavoratori (Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Confsal, Cisal, Csa Ral) e delle associazioni di categoria dei diversi comparti produttivi (Unioncamere, Veneto Sviluppo, Veneto Innovazione, Confindustria, Confapi, Confservizi, Confartigianato, Cna, Casartigiani, Associazione generale Cooperative italiane - Agci, Unione nazionale cooperative italiane - Unci, Confcooperative, Fedagripesca, Federcoopesca, Lega coop e Lega pesca, Coldiretti e Impresa pesca, Confagricoltura, Confederazione italiana agricoltori - Cia, Associazione allevatori del Veneto - Arav, Associazione Veneta Allevatori - Ava, Istituto zooprofilattico delle Venezie, Istituto interregionale per il miglioramento del patrimonio zootecnico - Intermizoo, Avisp/Veneto Agricoltura, Avepa, Federforeste e Associazione nazionale bonifiche, irrigazioni e miglioramenti fondiari - Anbi).

In vista della sessione pomeridiana dei lavori, sono stati invitati a fornire il proprio contributo Confcommercio, Confturismo, Veneto Lavoro, Forma Veneto, Confprofessioni, Esu Padova, Venezia e Verona, Comitato regionale di coordinamento delle Università del Veneto, Ufficio scolastico regionale, Comitato regionale del Coni, Associazione generale italiana dello spettacolo (Agis) - Tre Venezie, Arteven, Teatro Stabile del Veneto, Teatro comunale città di Vicenza, Fondazione Teatro La Fenice di Venezia, Fondazione Arena di Verona, Rete Spettacolo dal Vivo (Res), Art Workers Italia, Fondazione Aida - Associazione Italiana per la Diffusione della Cultura Teatrale, Film Commission del Veneto, Orchestra di Padova e del Veneto, Ateneo Veneto di Scienze, Lettere e Arti, Istituto regionale ville venete, Veneto edifici monumentali, Unione regionale istituti per anziani (Uripa), Unione nazionale istituzioni e iniziative di assistenza sociale (Uneba), Associazione nazionale strutture terza età (Anaste), Associazione italiana servizi alla persona (Aisap), Legacoop - Settore Sociale, Confcooperative Federsolidarietà, Associazione regionale Ater del Veneto, sezione Veneto di Ance (costruttori edili), Associazione regionale Albo dei Cavatori del Veneto, Italia Nostra, Legambiente, WWF, Arpav, Enti Parco, Regole d’Ampezzo, Unione navigazione interna italiana, Associazione nazionale esercenti funiviari (Anef), Federfuni, Infrastrutture Venete, Veneto Strade, CAV e Veneto Acque.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO