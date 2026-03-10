Pulizie di primavera? Con le Spring Promotion di Tineco diventano smart, semplici e a prova di Moder

La primavera è il momento ideale per rinnovare la propria casa e alleggerire la routine quotidiana. Con le Spring Promotion, Tineco porta il concetto di Modern Living al centro della cura degli ambienti domestici contemporanei: soluzioni smart, design raffinato e tecnologia intelligente si uniscono per rendere ogni pulizia più semplice, veloce e intuitiva.

Dal 10 al 16 marzo, una selezione dei prodotti più innovativi del brand sarà infatti disponibile a prezzi speciali su Amazon e nello store online Tineco.

FLOOR ONE S9 Artist Steam Pro

Essendo la lavapavimenti con vapore integrato più avanzata di Tineco, combina aspirazione potente e vapore a 160°C per una pulizia profonda e igienizzante, ideale per chi desidera una casa impeccabile in ogni angolo. Il design Lay-Flat a 180° permette di raggiungere facilmente anche le aree sotto i mobili, mentre la tecnologia ReverseScrub con spazzola motorizzata rimuove senza sforzo anche le macchie più difficili.

Prezzo di listino: €849. Prezzo promozionale: €719

FLOOR ONE S9 Master

Questa lavapavimenti smart combina potenza, precisione e praticità in un unico dispositivo. Grazie alla tecnologia ThermoBlast, un getto di acqua calda ad alta pressione scioglie e rimuove anche le macchie più ostinate, mentre la funzione di lavaggio con acqua calda permette una pulizia veramente profonda, eliminando facilmente anche lo sporco più difficile e assicurando risultati ancora più igienici. La luce verde del DustReveal offre un’illuminazione grandangolare di 150°, migliorando la visibilità della polvere su una superficie più ampia e rendendo la pulizia ancora più efficace.

Prezzo di listino: €699 Prezzo promozionale: €549

FLOOR ONE S7 Stretch Ultra

Pensata per chi cerca una pulizia su misura e senza compromessi, questa lavapavimenti senza fili sfrutta la tecnologia MHCBS per garantire un lavaggio continuo con acqua pulita e un riciclo efficiente di quella sporca. Dotato del sistema DualBlock anti-groviglio e di un design completamente reclinabile a 180°, questo modello assicura prestazioni fluide e senza intoppi, raggiungendo con facilità anche gli angoli più bassi per una pulizia più accurata e senza interruzioni.

Prezzo di listino: €499. Prezzo promozionale: €329

PURE ONE STATION 5 Pro

È l’aspirapolvere senza fili dotato di una potente aspirazione da 200AW e fino a 100 minuti di autonomia. Grazie alla sua stazione di raccolta automatica della polvere e al sistema di autopulizia integrato, basta riporlo nella base per svuotare il contenitore e pulire spazzola, filtro e tubi senza alcuno sforzo. Inoltre, il sistema ClogLess e la spazzola ZeroTangle lavorano insieme per garantire una pulizia senza interruzioni, raccogliendo in modo efficiente detriti di grandi dimensioni, capelli e polvere, e prevenendo grovigli e ostruzioni per un’esperienza senza pensieri.

Prezzo di listino: €499. Prezzo promozionale: €379

CARPET ONE Cruiser

Il dispositivo ideale per riportare tappeti e moquette al loro splendore originale. Grazie alla sua potenza aspirante fino a 130W, le tre modalità di velocità, l’asciugatura rapida a 75°C e il sistema di autopulizia FlashDry garantisce praticità, igiene e una sensazione di freschezza in pochi minuti. Infine, i sensori iLoop regolano automaticamente acqua e potenza in base allo sporco rilevato, per una pulizia personalizzata.

Prezzo di listino: €699. Prezzo promozionale: €499

Con le Spring Promotion, Tineco conferma il suo impegno nel semplificare la vita domestica attraverso soluzioni intelligenti che si integrano perfettamente negli spazi moderni. La tecnologia Tineco non aggiunge complessità, ma rende la pulizia più intuitiva, efficiente e piacevole, migliorando la qualità della vita e lasciando più tempo per ciò che conta davvero.

