Sesta commissione, illustrati progetti di legge su albergo territoriale e Giornata lingua veneta

La Sesta commissione del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Enoch Soranzo (Fratelli d’Italia), vicepresidente Monica Sambo (Partito Democratico), segretario Francesco Calzavara (Lega-LV), ha iniziato oggi l’esame di due Progetti di legge d’iniziativa consiliare. In particolare, il consigliere Roberta Vianello (Lega-LV) ha presentato, in qualità di proponente, il Pdl n. 26 che mira a istituire l’albergo territoriale - una forma particolare di albergo diffuso - modificando la legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 ‘Sviluppo e sostenibilità del turismo Veneto’. Di seguito, il capogruppo Riccardo Barbisan (Lega-LV) ha illustrato il Progetto di legge n. 27 che modifica la legge regionale n. 8/2007 e istituisce la Giornata regionale della lingua veneta, da celebrare il 17 gennaio, in concomitanza con la Giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali.

La Commissione, infine, ha dato il via libera, all’unanimità, al parere alla Giunta regionale n. 3 che prevede la celebrazione della Giornata ecologica regionale nella giornata di domenica 24 maggio 2026.

