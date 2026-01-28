Sesta commissione - Illustrati tre progetti di legge

Nel corso della seduta odierna della Sesta commissione del Consiglio regionale del Veneto - la prima dopo l’insediamento ufficiale del 12 gennaio - presieduta da Enoch Soranzo (Fratelli d’Italia), vicepresidente Monica Sambo (Partito Democratico), segretario Francesco Calzavara (Lega-LV), sono stati presentati tre progetti di legge di iniziativa consiliare relativi alle materie di competenza della stessa Commissione: istruzione, formazione, lavoro, ricerca, cultura, turismo e sport.

“Abbiamo iniziato il nostro lavoro istituzionale con grande energia - ha sottolineato il presidente Soranzo, a margine dei lavori - incardinando subito sul tavolo dei commissari tre progetti di legge. Altri pdl saranno calendarizzati già la prossima settimana, proprio perché questa Commissione vuole portare quanto prima all’attenzione dell’Aula di palazzo Ferro Fini provvedimenti importanti per riposte importanti ai veneti”.

In particolare, è stato illustrato il pdl n. 4 del consigliere Filippo Rigo (Lega-LV), rubricato “Interventi in favore della permanenza nel mondo del lavoro delle persone con disabilità in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68”. Di seguito, è stato presentato il progetto di legge n. 9, primo firmatario il consigliere Jonatan Montanariello (Pd), intitolato ‘Tutela, valorizzazione e censimento delle barche storiche tipiche della Laguna di Venezia e dell'alto Adriatico’. Illustrato, infine, anche il pdl n. 15 “Valorizzazione e tutela dei motoveicoli e degli autoveicoli di interesse storico e collezionistico”, a prima firma del consigliere Alberto Bozza, capogruppo di Forza Italia.

Di seguito il link del contributo Video del presidente della sesta commissione: https://www.swisstransfer.com/d/7b25a03c-81e7-4825-8ee6-5e9625d279bc

