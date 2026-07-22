Sesta commissione, primo ok a leggi su Giorno del Ricordo, promozione Pianura Veneta

La Sesta commissione del Consiglio Veneto presieduta da Enoch Soranzo (Fratelli d’Italia), vicepresidente, Monica Sambo (Partito Democratico), segretario, Francesco Calzavara (Lega-LV), nel corso della seduta odierna, ha dato il proprio via libera, ad ampia maggioranza, senza voti contrari, al progetto di legge n. 35, a prima del presidente Soranzo, rubricato “Iniziative per il ricordo delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e delle vicende del confine orientale”, che mira, in sintesi e in analogia con quanto già previsto per il Giorno della Memoria, a strutturare un percorso istituzionale e didattico rivolto alle giovani generazioni come la convocazione di una seduta solenne o speciale della Commissione consiliare competente in occasione del Giorno del Ricordo, l’istituzione del concorso “Norma Cossetto” per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, e la possibilità di promuovere iniziative di conoscenza dei luoghi della memoria. L’iniziativa legislativa può così essere iscritta all’ordine del giorno dei lavori dell’assemblea, relatore il presidente Soranzo, correlatore, il capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra, Carlo Cunegato.

Semaforo verde, a maggioranza, senza voti contrari, anche alla proposta di legge n. 5, a prima firma del consigliere Filippo Rigo (Lega-LV), su promozione e valorizzazione del paesaggio della Pianura veneta, volta, in sintesi, a valorizzare le risorse paesaggistiche, naturali e socioeconomiche della pianura sostenendo, in questo senso, le iniziative comunali e istituendo la Giornata regionale per la Pianura Veneta. Relatore per l’assemblea, il consigliere Rigo, correlatrice, la vicepresidente Sambo.

Approvato ad ampia maggioranza, senza voti contrari, anche il progetto di legge n. 49, a prima firma della consigliera Claudia Barbera (Fratelli d’Italia) che valorizza e promuove il patrimonio presepiale del Veneto tramite l’istituzione degli Itinerari del Presepe Veneto, del Registro dei Presepi di interesse regionale e della Giornata regionale del Presepe, fissata per l’8 dicembre di ogni anno. Relatore d’aula, la consigliera Barbera, correlatrice la consigliera Chiara Luisetto (Pd).

Primo via libera, inoltre, anche alla proposta di legge n. 9, primo firmatario, il consigliere Jonatan Montanariello (Partito Democratico), relativa a tutela, valorizzazione e censimento delle barche storiche tipiche della laguna di Venezia e della regione del Veneto, che dovrà acquisire i pareri delle commissioni Prima e Terza prima della conclusione dell’iter istruttorio.

Infine, la Commissione ha approvato all’unanimità il parere alla Giunta regionale n. 48 con il programma annuale 2026 degli interventi per la celebrazione del Giorno della Memoria e il contrasto all'antisemitismo con la promozione della conoscenza della cultura ebraica.

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