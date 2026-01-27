Sole365 e SpesaSospesa.org®: la solidarietà raddoppia in Campania

Raccolti oltre 200.000 Euro per donare speranza e 402.470 pasti alle famiglie del territorio.

Si è tenuta oggi, presso la sede di Banco Alimentare Campania di Mercato San Severino (SA), la consegna simbolica dell’assegno da parte di Sole365 al progetto SpesaSospesa.org®, alla presenza dei rappresentanti delle realtà coinvolte. Alla tavola rotonda, moderata dal giornalista Luciano Pignataro, sono intervenuti: Francesco Lasaponara, co-fondatore del progetto SpesaSospesa.org® e di Fondazione Lab00 ETS; Antonio Apuzzo, Amministratore Delegato di AP Commerciale – Sole365; Roberto Tuorto, Direttore generale di Banco Alimentare Campania; Paolo Monorchio, Direttore Generale Comitato di Napoli della Croce Rossa Italiana, e Paolo Rellini, Ceo e co-founder di Regusto. Quando la solidarietà chiama, la Campania risponde con una voce sola, forte e commovente. Si è conclusa con un risultato straordinario la campagna di Natale firmata Sole365 a sostegno di SpesaSospesa.org®, il progetto di solidarietà circolare nato per contrastare lo spreco alimentare e sostenere chi vive in condizioni di fragilità. Dal 24 novembre al 31 dicembre 2025, i clienti di Sole365 hanno trasformato la spesa quotidiana in un gesto d’amore concreto, donando, con un semplice contributo direttamente in cassa sullo scontrino, 1€ per due pasti. Una scelta coraggiosa che la collettività ha abbracciato con entusiasmo, permettendo di raccogliere la cifra di 201.235 €.

Grazie a questa generosità, saranno distribuiti 402.470 pasti, che hanno raggiunto le tavole di migliaia di famiglie campane attraverso l’instancabile lavoro sul campo di Banco Alimentare Campania e Croce Rossa Italiana - Comitato di Napoli. Il successo dell’iniziativa risiede nella solidità di una partnership che dura ormai da quattro anni e che ha permesso di distribuire oltre 1 Milione di pasti. Grazie alla tecnologia blockchain della piattaforma Regusto, ogni centesimo donato è tracciato, garantendo la massima trasparenza agli stakeholder e ai donatori. Un modello di economia circolare che non solo nutre chi ha bisogno, ma protegge l’ambiente riducendo gli sprechi. “Vedere questo risultato ci riempie di un’emozione profonda”, dichiara Antonio Apuzzo - Amministratore Delegato di AP Commerciale - “sapevamo che chiedere un impegno maggiore ai nostri clienti in un momento economico complesso fosse una sfida, ma la nostra comunità ha dimostrato, ancora una volta, che nessuno viene lasciato indietro. Questi 402.470 pasti non sono solo numeri, sono sorrisi, dignità e calore umano che riportiamo nelle case della nostra regione. Grazie ad ogni singolo cliente, ai nostri collaboratori e ai nostri partner per aver reso possibile questo miracolo di Natale.” “Con i progetti solidali di Fondazione Lab00, in questo caso attraverso SpesaSospesa.org, abbiamo scelto di partire dai territori, perché è qui che i bisogni emergono con maggiore urgenza e dove le risposte devono essere immediate e concrete” afferma Francesco

Lasaponara - Presidente di Fondazione Lab00 ETS e co-fondatore del progetto SpesaSospesa.org®. “La collaborazione con realtà come Sole365, Banco Alimentare Campania e Croce Rossa di Napoli dimostra che quando il mondo del sociale, dell’impresa e del volontariato si incontrano, la solidarietà si trasforma in una risorsa per le famiglie in difficoltà. Questo risultato che nasce in Campania parla a tutta l’Italia, perché costruisce un modello di solidarietà strutturata e misurabile, capace di coinvolgere sempre più persone e aziende in un percorso di responsabilità condivisa”. “Il sentimento che vogliamo esprimere è quello della gratitudine” dichiara Roberto Tuorto - Direttore Generale del Banco Alimentare Campania. “Siamo onorati di essere partner storici di Sole365. Grazie alla proprietà che ha fatto diventare questa iniziativa un appuntamento atteso da tutti nel periodo natalizio e alle tantissime persone che hanno donato, dimostrando che con un piccolo gesto di solidarietà ciascuno può dare un grande contributo al bene comune. Banco Alimentare aiuta in Campania oltre 238.000 persone attraverso 400 organizzazioni territoriali convenzionate. Desideriamo - insieme a Sole365 - portare a casa delle persone non solo un pasto caldo ma anche un sorriso, una carezza, un po’ di speranza di cui noi tutti, nessuno escluso, abbiamo bisogno”. Paolo Monorchio - Direttore Generale Croce Rossa Italiana, Comitato di Napoli, conclude: “Il risultato raggiunto dalla campagna di Natale a sostegno di SpesaSospesa.org® è la dimostrazione concreta di quanto una rete territoriale solida e responsabile possa fare la differenza nella vita delle persone più fragili. Come Croce Rossa Italiana – Comitato di Napoli, siamo orgogliosi di aver preso parte a questo progetto insieme a Sole365, Banco Alimentare Campania, Fondazione Lab00 ETS e Regusto, contribuendo a trasformare un gesto semplice, come una donazione alla cassa, in un aiuto tangibile per migliaia di famiglie campane. I 402.470 pasti distribuiti non rappresentano solo un numero significativo, ma il simbolo di una comunità che sceglie di non lasciare indietro nessuno. Questo progetto dimostra che, quando istituzioni del Terzo Settore, imprese e cittadini collaborano, è possibile costruire modelli di solidarietà efficaci, trasparenti e replicabili. È su questa strada che la Croce Rossa continuerà a operare, mettendo al centro le persone e i bisogni reali dei territori”. Oltre i numeri restano i sorrisi e la consapevolezza che, insieme, nessuno resta indietro. Con l’orgoglio di questo traguardo straordinario negli occhi, ci diamo appuntamento al prossimo Natale per trasformare, ancora una volta, la spesa quotidiana in un miracolo collettivo.”

https://www.ansa.it/ansa-pressrelease/docs/172/pdf/pressrelease_doc Leggi il comunicato stampa originale

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di AP COMMERCIALE SRL