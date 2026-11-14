Fiera dei Vini al via: tre giorni di calici internazionali

Per tre giorni Piacenza sarà la capitale della produzione vitivinicola. Battenti aperti per la Fiera dei Vini a Piacenza Expo, fiera-mercato che in questa edizione avrà ben 310 cantine con oltre 2mila etichette non solo di tutte le regioni italiane, ma anche da oltre confine grazie alla presenza di vignaioli francesi, sloveni e austriaci. Come da tradizione ci sarà la possibilità di assaggiare eccellenze provenienti da ogni dove con l'ormai iconico porta-calice che i visitatori non si sono fatti mancare.

A dare il via alla fiera il taglio del nastro alla presenza delle autorità, la sindaca Katia Tarasconi e l'assessore al commercio Simone Fornasari, per Piacenza Expo il presidente Davide Villa, la vicepresidente Elisabetta Montesissa e il responsabile di manifestazione Gregorio Amoretti. Tra le novità del 2026 l'Osteria piacentina, uno spazio gastronomico nato dalla collaborazione tra Piacenza Expo e il Consorzio di tutela salumi DOP piacentini, che proporrà un percorso tra specialità locali raccontando attraverso i piatti le produzioni e le tradizioni gastronomiche del territorio.

Ma è il vino ovviamente a farla da padrone, 35 in tutto le aziende piacentine che hanno deciso di prendersi uno spazio in questa vetrina. Fiera dei Vini aperta anche oggi dalle 11 alle 19.30 e domani dalle 10 alle 16.30, ingresso a 25 euro con calice per degustazioni e ridotto tramite convenzioni con associazioni di settore.