Fiera dei Vini a Piacenza Expo, tanti visitatori nel weekend: lunedì si chiude

Prosegue con una buona affluenza di visitatori la Fiera dei Vini a Piacenza Expo. Anche domenica 15 novembre, seconda giornata della manifestazione, il quartiere fieristico di Le Mose ha accolto numerosi appassionati, confermando l'andamento positivo registrato all'inaugurazione.

L'evento, organizzato da Piacenza Expo, riunisce 310 cantine provenienti da tutte le venti regioni italiane, affiancate da produttori esteri con etichette francesi, tra cui diversi Champagne, austriache e slovene.

I Colli Piacentini protagonisti

Tra le produzioni presenti, un ruolo di primo piano spetta ai vini dei Colli Piacentini, rappresentati da una trentina di vignaioli. Particolare attenzione è stata riservata alla Malvasia aromatica di Candia, celebrata come «L'oro giallo dei Colli Piacentini».

A questo vino è stata dedicata una masterclass con degustazioni guidate di sei diverse cantine, che ha richiamato numerosi partecipanti.

Degustazioni tra vini e prodotti del territorio

Il programma della seconda giornata è proseguito con incontri dedicati ai vini bianchi italiani e ai gin artigianali, oltre ad appuntamenti incentrati sugli abbinamenti tra vino e specialità gastronomiche del territorio.

La manifestazione si propone così come un'occasione per conoscere produzioni provenienti da tutta Italia e dall'estero, valorizzando allo stesso tempo le eccellenze enologiche piacentine.

Domani, lunedì, l'ultima giornata

La Fiera dei Vini si concluderà lunedì 16 novembre, con apertura continuata dalle 10 alle 16.30. L'ultima giornata sarà rivolta sia al pubblico degli appassionati sia agli operatori professionali, alle enoteche e al settore della ristorazione.

L'edizione 2026 gode del patrocinio di numerose associazioni del settore enologico, tra cui Ais, Fisar, Assoenologi e Città del Vino, oltre che, per la prima volta, dell'Associazione Svizzera dei Sommelier Professionali.