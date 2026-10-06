Geofluid cresce ancora: domani a Piacenza Expo l’edizione 2026

Macchinari che svettano a cielo aperto, progettazioni futuristiche e un’accoglienza degna di un hotel in ogni stand. Piacenza Expo sta fremendo in questi giorni: siamo agli ultimi dettagli per preparare al meglio l’edizione 2026 di Geofluid, il più importante e qualificato evento fieristico internazionale dedicato alle attrezzature e alle tecnologie per la ricerca, l’estrazione e il trasporto dei fluidi sotterranei e ai comparti della perforazione, dei lavori nel sottosuolo, della geotecnica e della geotermia.

Da domani fino a sabato 10 i padiglioni e l’area espositiva outdoor di Piacenza Expo ospiteranno la 25esima edizione di questo evento che rappresenta il principale punto di riferimento internazionale per il settore. Ci saranno 383 espositori provenienti da tutta Italia e da 23 diversi Paesi esteri (Austria, Belgio, Canada, Cina, Corea Del Sud, Croazia, Finlandia, Francia, Germania, India, Lituania, Paesi Bassi, Polonia, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Spagna, Stati Uniti, Svizzera, Taiwan, Turchia, Ungheria), visitatori preregistrati provenienti da più di 90 nazioni e 24mila metri quadrati di area espositiva. Tra gli espositori, anche 15 realtà locali tra aziende e associazioni di riferimento del settore: Anipa - Associazione Nazionale Idrogeologia, Pozzi Acqua, Geotermia, Associazione Acque Sotterranee, Associazione Acque Sotterranee Scuola e Formazione, Cima spa - Metax, MG snc di Marazzi M. & C., Motridal spa e O.T.R. Organizzazione Tecnici Riuniti srl di Piacenza, Ambrogeo Strumenti per Geofisica di Rivergaro, Gamma Safety Italy di Chiesa Antonella srl di Caorso, Idrogeo srl e Well Equipments International srl di Fiorenzuola d’Arda, Pagani Geotechnical Equipment srl di Calendasco, Slurry Processing Systems di Villanova sull’Arda, Strada Drilling Systems di Pontenure e Tecniwell di Podenzano.