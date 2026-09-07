Fiamme all’alba in uno stabilimento di Pontenure, bruciano balle di plastica: alta colonna di fumo. VIDEO

Incendio all’alba di questa mattina, lunedì 7 settembre, in un impianto di stoccaggio di materie plastiche a Pontenure, nella zona dell'area industriale ex Rdb. A prendere fuoco sono stati ammassi di imballaggi stoccati in grandi balle pressate.

Il rogo ha interessato una zona dove era accatastata una notevole quantità di materiale. Le fiamme e soprattutto il materiale coinvolto nella combustione hanno prodotto una grande quantità di fumo, visibile anche a notevole distanza dallo stabilimento, facendo scattare l’allarme nelle prime ore della mattinata.

Imponente l’intervento dei vigili del fuoco di Piacenza, arrivati in strada della Cervellina con diversi automezzi. Le squadre hanno lavorato per circoscrivere il rogo e impedire che potesse estendersi ulteriormente all’interno della struttura.

L’incendio è stato messo sotto controllo e successivamente sono iniziate le operazioni di bonifica, con i vigili del fuoco impegnati anche sul materiale ammassato per scongiurare eventuali riprese delle fiamme. Le immagini scattate dopo lo spegnimento mostrano diverse balle annerite dal fuoco e dall’azione del fumo, oltre alle tracce lasciate dall’incendio sulla parte del fabbricato interessata.

Non risultano persone coinvolte nell’incendio. Restano da chiarire le cause che hanno provocato l’innesco.