Genitori e figli, da Comune e Ausl un percorso per crescere insieme

Dopo il positivo riscontro della prima edizione, Centro per le Famiglie di Piacenza e Azienda Usl di Piacenza propongono la seconda edizione del progetto “Com’ero io, come sei tu”, un percorso dedicato a genitori e figli per accompagnarli insieme nei cambiamenti tipici della preadolescenza. L’iniziativa si inserisce in un’ottica di sostegno alla genitorialità e di promozione del dialogo intergenerazionale, offrendo spazi strutturati di confronto e riflessione condivisa sul rapporto genitori-figli, sui ricordi, sulle emozioni e sulle trasformazioni che caratterizzano la crescita. Lo fa sapere una nota dell'Ausl. Il progetto prevede due gruppi distinti: uno rivolto alle mamme e alle figlie e uno dedicato ai papà e ai figli, entrambi pensati per nuclei familiari con ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 14 anni.

Il gruppo mamme e figlie si incontrerà nei giorni 25 febbraio, 11 e 25 marzo 2026, mentre il gruppo papà e figli si riunirà il 4, 18 e 31 marzo 2026. Il percorso di ciascun gruppo sarà articolato in tre incontri, tutti previsti dalle 18 alle 20. Gli incontri si terranno al Centro per le Famiglie – Galleria del Sole, via Marinai d'Italia 67, Piacenza. L'attività è gratuita, ma a numero chiuso, con iscrizione obbligatoria. Ogni modulo consente l'iscrizione solo dei propri figli, e nella composizione dei gruppi sarà data priorità ai residenti nel Comune di Piacenza. A condurre gli incontri sarà un'équipe multidisciplinare composta da una psicologa, un educatore e una ginecologa dell'Ausl, per garantire un approccio integrato e competente sui temi della crescita e della relazione. Per ulteriori informazioni e iscrizioni è possibile contattare lo Sportello Informafamiglie al numero 0523 492380 oppure scrivere all'indirizzo [email protected]