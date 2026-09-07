Giovane mamma si sente male in auto a San Giorgio: «Solo Martina si è fermata ad aiutarmi»

Si sente male mentre sta tornando a casa, riesce ad accostare e chiede aiuto agli automobilisti di passaggio. Ma soltanto una giovane si ferma. È accaduto sulla strada per San Giorgio, vicino al ponte sul Nure.

Martedì pomeriggio Khaoula Braiek, conosciuta come Paola, stava rientrando dal lavoro quando ha accusato un malore. «Sudavo, vedevo tutto annebbiato, mi mancava il respiro». Riesce a fermare l'auto e a chiedere aiuto, ma diverse vetture proseguono. Poi arriva Martina Rossi Zanetti, ventenne di San Giorgio.

«Ho visto una ragazza che cercava di fermare qualcuno – racconta Martina –. Ho accostato e ho capito che era in difficoltà». La giovane chiama il 112 e resta accanto a Paola fino all'arrivo dei soccorsi.

Le due, nella concitazione, si scambiano soltanto i nomi. Paola decide così di cercare Martina attraverso Facebook e riesce a rintracciarla. Ieri mattina si sono finalmente incontrate a San Giorgio: un abbraccio e la scoperta di abitare a pochi metri di distanza. «Non smetterò mai di ringraziarla», dice Paola. Martina minimizza: «Penso di aver fatto quello che avrebbe fatto chiunque».