«I tanti conflitti che vive l’Africa sempre sfruttata dal colonialismo»

Oggi stesso nel salone monumentale di palazzo Gotico si terrà l’incontro con il giornalista e scrittore Domenico Quirico (ore 17.30), nel quadro degli eventi collaterali della mostra “Sguardi sull’Africa”. Quirico dialogherà con il collezionista Paolo Giglio e con il curatore dell’esposizione, Samuele Menin, su “La geopolitica dell’Africa”. Lo abbiamo intervistato per mettere a fuoco alcuni temi d’attualità.