Leggi Libertà
Piacenza

«I tanti conflitti che vive l’Africa sempre sfruttata dal colonialismo»

Intervista al giornalista e scrittore Domenico Quirico, ospite oggi pomeriggio alle 17.30 a palazzo Gotico nel quadro degli eventi collaterali della mostra “Sguardi sull’Africa”

Patrizia Soffientini
Patrizia Soffientini
|1 ora fa
1 MIN DI LETTURA
Oggi stesso nel salone monumentale di palazzo Gotico si terrà l’incontro con il giornalista e scrittore Domenico Quirico (ore 17.30), nel quadro degli eventi collaterali della mostra “Sguardi sull’Africa”. Quirico dialogherà con il collezionista Paolo Giglio e con il curatore dell’esposizione, Samuele Menin, su “La geopolitica dell’Africa”. Lo abbiamo intervistato per mettere a fuoco alcuni temi d’attualità.
