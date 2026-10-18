La chiesa di Castelletto di Vernasca come set, nel video Corona e il trapper Thief
Polemiche in Val d'Arda per l'opportunità di concedere il luogo di culto quale scenario della clip di YouTube
Federica Duani
|9 ore fa
Una immagine del video di Thief
Un matrimonio decisamente fuori dagli schemi girato dentro e fuori dalla chiesa parrocchiale di Sant’Andrea, a Castelletto di Vernasca, con l’ex re dei paparazzi noto alle cronache Fabrizio Corona nei panni di un testimone di nozze d’eccezione. È la scelta del cantante trapper emergente Thief, all’anagrafe Riccardo Marchetta, per il lancio del suo nuovo singolo, intitolato Casa con te. Il brano e il relativo videoclip, pubblicati ufficialmente su YouTube la sera del 15 ottobre, stanno facendo ampiamente discutere sia la comunità locale dell’Alta Val d'Arda sia il popolo dei social network.
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