Dopo lo champagne sul sagrato Molinari invita Thief in Pieve

Una stretta di mano sul sagrato del Duomo di Piacenza e questa volta niente champagne per Riccardo Marchetta, in arte Thief, e il sindaco di Vernasca Gian Luigi Molinari. Piuttosto una promessa: nell’estate 2027 un concerto all’Antica Pieve di Vernasca.

«Ho detto che avrei invitato Thief a suonare, ed eccomi»: Molinari passa ai fatti e sfrutta la risonanza mediatica di un talento emergente che tanto ha fatto discutere. Sono passati quindici giorni dall’uscita del nuovo singolo di Thief, “Casa con te”, brano accompagnato da un video in cui Fabrizio Corona rovescia fiumi di champagne sul sagrato della chiesa parrocchiale di Sant’Andrea a Castelletto di Vernasca. Due sagrati, due scenari.

La chiesa dell’Alta Valdarda scelta da Thief fa da sfondo alle riprese e dal giorno dell’uscita del video, il 15 ottobre, il dibattito popolare tra anziani e giovani si trascina. Fanno discutere la presenza del re dei paparazzi in un luogo sacro e il tema del video: il protagonista (Thief) sta per sposarsi ma alla fine manda tutto all’aria scegliendo le distrazioni che lo circondano.