Ladri di rame al cimitero sorpresi dai carabinieri: arrestati e processati per direttissima
Protagonista due ventenni a Chiavenna Landi, ora in libertà con obbligo di firma, coinvolto anche un 17enne, denunciato a piede libero
Redazione Online
|1 ora fa
cimitero Chiavenna
Erano sul tetto del cimitero di Chiavenna Landi, nel Comune di Cortemaggiore, quando i carabinieri li hanno circondati e arrestati in flagranza per furto. Secondo l’accusa, si tratterebbe di ladri di rame, intenti a smontare pluviali e grondaie. Gli arrestati sono due ventenni che vivono in zona. Ieri sono stati processati per direttissima e rimessi in libertà, con l’obbligo di firma nella caserma dei carabinieri. Con loro c’era anche un diciassettenne denunciato a piede libero. È stato affidato ai familiari e di lui si occuperà il tribunale per i minorenni di Bologna. Leggi il servizio completo qui