Mense e piscina Raffalda, il centrodestra attacca la Giunta: «Da Tarasconi versioni contraddittorie»

Dalla carne di maiale nelle mense scolastiche al futuro della piscina Raffalda. Con una nota firmata da Patrizia Barbieri, capogruppo Barbieri Sindaco-Trespidi con Liberi, Sara Soresi, capogruppo Fratelli d’Italia, e Luca Zandonella, capogruppo Lega parte un nuovoattacco dell’amministrazione Tarasconi, accusata di fornire «versioni contraddittorie» su due vicende che nelle ultime settimane hanno alimentato il confronto politico cittadino.

La presa di posizione arriva dopo gli ultimi sviluppi del caso mense. La polemica era partita dalla scomparsa di coppa, lonza e prosciutto cotto dal nuovo menù autunno-inverno, predisposto dal Servizio dietetico dell’Ausl e destinato a entrare in vigore il 19 ottobre. La questione, sollevata inizialmente dalla capogruppo di Fratelli d’Italia Sara Soresi, aveva provocato le critiche del centrodestra, una petizione arrivata a oltre 1.400 adesioni e l’intervento del Consorzio dei Salumi Dop.

Dal nuovo menù alla richiesta di reintrodurre il maiale

In una prima replica la sindaca Katia Tarasconi aveva sottolineato che i menù vengono elaborati da dietisti e medici dell’Ausl sulla base di criteri nutrizionali, respingendo l’interpretazione secondo cui l’assenza del maiale fosse legata a ragioni religiose. Il 6 ottobre, dopo che l’Ausl aveva manifestato disponibilità a valutare modifiche, Tarasconi ha annunciato di aver chiesto di reintrodurre la carne di maiale, aggiungendo che «così sarà».

È proprio questa successione di dichiarazioni che Barbieri, Soresi e Zandonella mettono ora nel mirino. «Delle due, dunque, l’una – sostengono –: o il Comune aveva la possibilità di intervenire e allora quanto dichiarato inizialmente dal sindaco non era corretto, oppure non aveva alcun potere in materia e diventa difficile comprendere come una richiesta del sindaco possa determinare, di fatto, il ripristino della carne di maiale».

I tre capigruppo precisano di non voler «riaprire ulteriormente il dibattito» sul menù, ma ritengono la vicenda indicativa di quello che definiscono un problema di chiarezza nell’azione dell’amministrazione.

Il secondo fronte: il futuro della Raffalda

Il centrodestra sposta quindi l’attenzione sulla piscina Raffalda, tornata al centro del Consiglio comunale durante l’esame del Piano urbanistico generale. La seduta di lunedì 5 ottobre prevedeva infatti tra gli argomenti proprio l’area Raffalda.

Secondo Barbieri, Soresi e Zandonella, durante il dibattito esponenti della maggioranza e l’assessore Adriano Fantini avrebbero più volte assicurato che la piscina non sarà smantellata nei prossimi anni. I tre consiglieri richiamano però le dichiarazioni rese nell’aprile 2025 dall’assessore allo Sport Mario Dadati, secondo le quali i nuovi spazi acqua del Polisportivo avrebbero consentito di soddisfare la domanda e per la Raffalda si sarebbe potuta prospettare «un’altra destinazione d’uso», anche per differenti discipline sportive.

Da qui la domanda posta dalla minoranza: la Giunta ha cambiato orientamento rispetto a un anno fa?

«Qual è la versione ufficiale?»

Secondo la ricostruzione dei tre capigruppo, neppure il dibattito consiliare avrebbe sciolto il nodo. Mentre Fantini avrebbe ribadito che la Raffalda non sarà dismessa, Dadati avrebbe precisato che occorrerà attendere la riqualificazione prima di valutare come utilizzare l’impianto.

«Quale versione dobbiamo considerare quella ufficiale?», chiedono Barbieri, Soresi e Zandonella. Per i tre esponenti dell’opposizione la questione andrebbe oltre la semplice comunicazione politica e riguarderebbe «credibilità e trasparenza dell’azione amministrativa».



