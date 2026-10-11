Lonza alla mensa scolastica? Un gruppo di genitori contro il Comune: «Così si scavalcano le famiglie»

La polemica sulla carne suina nelle mense scolastiche si arricchisce di una nuova voce. Il gruppo “Genitori per un menù sano” contesta l'iniziativa con cui il Comune di Piacenza avrebbe chiesto all'Ausl di reintrodurre la lonza, indicando anche la settimana in cui servirla e la pietanza da sostituire.

«Se il contenuto della nota è quello riportato dalla stampa, siamo di fronte a un fatto grave», affermano i genitori, secondo i quali l'amministrazione avrebbe scavalcato le Commissioni mensa, sottraendo loro il ruolo di confronto sulle scelte alimentari.

A suscitare ulteriori critiche è la motivazione attribuita alla richiesta: modificare il menù «al fine di allontanare polemiche e strumentalizzazioni». «Un menù scolastico non si cambia per chiudere una polemica politica», ribadisce il gruppo.

I genitori richiamano anche il rispetto dovuto a chi partecipa gratuitamente alle Commissioni, raccogliendo segnalazioni e avanzando proposte.

«Chiediamo che la nota venga resa pubblica» e, se confermata, che il Comune faccia un passo indietro. Le modifiche, sostengono, devono essere discusse nelle Commissioni mensa, lasciando ai professionisti dell'Ausl le valutazioni nutrizionali.

La domanda conclusiva è polemica: «Altrimenti a cosa servono le Commissioni mensa?».