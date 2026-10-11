Lonza alla mensa scolastica? Un gruppo di genitori contro il Comune: «Così si scavalcano le famiglie»
“Genitori per un menù sano” contesta la richiesta di reintrodurre la carne suina e chiede di rendere pubblica la nota inviata all’Ausl: «Il menù non si cambia per spegnere le polemiche politiche».
Redazione Online
|1 ora fa
Una mensa scolastica
La polemica sulla carne suina nelle mense scolastiche si arricchisce di una nuova voce. Il gruppo “Genitori per un menù sano” contesta l'iniziativa con cui il Comune di Piacenza avrebbe chiesto all'Ausl di reintrodurre la lonza, indicando anche la settimana in cui servirla e la pietanza da sostituire.
«Se il contenuto della nota è quello riportato dalla stampa, siamo di fronte a un fatto grave», affermano i genitori, secondo i quali l'amministrazione avrebbe scavalcato le Commissioni mensa, sottraendo loro il ruolo di confronto sulle scelte alimentari.
A suscitare ulteriori critiche è la motivazione attribuita alla richiesta: modificare il menù «al fine di allontanare polemiche e strumentalizzazioni». «Un menù scolastico non si cambia per chiudere una polemica politica», ribadisce il gruppo.
I genitori richiamano anche il rispetto dovuto a chi partecipa gratuitamente alle Commissioni, raccogliendo segnalazioni e avanzando proposte.
«Chiediamo che la nota venga resa pubblica» e, se confermata, che il Comune faccia un passo indietro. Le modifiche, sostengono, devono essere discusse nelle Commissioni mensa, lasciando ai professionisti dell'Ausl le valutazioni nutrizionali.
La domanda conclusiva è polemica: «Altrimenti a cosa servono le Commissioni mensa?».
Leggi anche
- Mense, il Comune rivede il menù: nei piatti torna la lonza ma la coppa resta fuori
- «Sulla coppa una crociata politica sulla pelle dei bimbi»: scontro in consiglio sul caso delle mense
- Mense e piscina Raffalda, il centrodestra attacca la Giunta: «Da Tarasconi versioni contraddittorie»
- Mense e maiale, arrivano i genitori contro: «Ausl incoerente, no a passi indietro per le polemiche»
- Mensa Caritas più sicura, una guardia al turno serale
- Mense, Tarasconi: «Sul menù delle scuole una polemica costruita su falsità»
- Stop alla carne di maiale nelle mense, Belli: «Scelta assurda e diseducativa»
- Dalle mense scolastiche sparisce la carne di maiale. Soresi: identità cancellata
Gli articoli più letti della settimana
1.
Fotovoltaico: scatta l'obbligo di teledistacco entro il 2027
2.
«Ordini annullati: tutto esaurito anche il gestore». A San Nicolò dopo 60 anni chiude il distributore Enilive
3.
Pianello, Mini si schianta contro un albero: tre giovani incastrati, un morto e un ferito gravissimo
4.
Fabrizio Corona punta al bowling di San Nicolò: «Trattative in corso»