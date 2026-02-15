Mercoledì delle Ceneri, la processione avvia la Quaresima

Si apre in diocesi il 18 febbraio con il Mercoledì delle Ceneri il tempo della Quaresima. In serata, alle 20.30, è in programma a Piacenza la processione penitenziale dalla basilica di San Francesco alla Cattedrale, dove sarà celebrata la messa presieduta dal vescovo mons. Adriano Cevolotto. Qui avranno luogo il rito di imposizione delle Ceneri e l’iscrizione del nome nel “Libro della vita” da parte dei catecumeni, in tutto 14, fra cui otto italiani, che riceveranno i sacramenti dell’iniziazione cristiana nella notte di Pasqua; sono seguiti nella loro formazione dal Servizio per il catecumenato degli adulti guidato dal diacono Matteo dell’Orto insieme alla moglie Michela Cattelli.

Il tema della Quaresima in diocesi

Il tema della Quaresima diocesana - “Lasciatevi trasformare” - si ispira all’episodio evangelico della Trasfigurazione a partire dal racconto del Vangelo di Matteo al capitolo 17. Accompagna il percorso﻿ l’icona della Trasfigurazione di Novgorod.

Due progetti missionari

In campo missionario, invece, le offerte che verranno raccolte dalle parrocchie serviranno per sostenere due diverse iniziative missionarie. La prima, con le Figlie di Gesù Buon Pastore, riguarda un progetto in Messico, dal titolo “Oasis di Pace”, per promuovere la dignità della donna. La seconda, con le Suore di Kisantu, diocesi congolese gemellata con la nostra, riguarda un progetto di educazione alla pace attraverso il Collegio gestito dalla loro famiglia religiosa in quella città e aperto a ragazze e ragazzi provenienti da famiglie povere. Queste religiose sono presenti nella parrocchia di Roveleto.

Le iniziative in sintesi

Queste le principali iniziative in programma in diocesi per la Quaresima in vista della Pasqua:

Mercoledì 18 febbraio - Mercoledì delle Ceneri, ore 20.30 dalla basilica di San Francesco a Piacenza processione penitenziale verso la Cattedrale dove è in programma la messa presieduta dal vescovo mons. Adriano Cevolotto con il rito di imposizione delle Ceneri e di iscrizione del nome per i catecumeni

Giovedì 19 febbraio - Al mattino ritiro penitenziale per sacerdoti e diaconi nella chiesa cittadina di Santa Franca; sul tema “Il dono di vivere: la possibilità di nuovi inizi” interviene il vescovo di Reggio Emilia-Guastalla mons. Giacomo Morandi.

Venerdì 27 febbraio - domenica 1° marzo. “L’umano alla prova. Le parole sulla croce che trasformano:” esercizi spirituali per adulti con il Vescovo al Centro pastorale “La Bellotta” di Pontenure. Quota: euro 120 (pensione completa dalla cena di venerdì al pranzo di domenica). Prenotazioni entro il 20/2: 0523.308311-308315; “L’umano alla prova. Le parole sulla croce che trasformano:” esercizi spirituali per adulti con il Vescovo al Centro pastorale “La Bellotta” di Pontenure. Quota: euro 120 (pensione completa dalla cena di venerdì al pranzo di domenica). Prenotazioni entro il 20/2: 0523.308311-308315; [email protected]

Data e luogo da definire (nella III settimana di Quaresima), ore 21. Stazione quaresimale sul tema “L’acqua. La sete che apre alla fede”.

Venerdì 13 - domenica 15 marzo - Esercizi spirituali dei giovani (18-35 anni) a Limone sul Garda (info: - Esercizi spirituali dei giovani (18-35 anni) a Limone sul Garda (info: www.pagiop.net ).

Data e luogo da definire (nella IV settimana di Quaresima), ore 21 - Stazione quaresimale sul tema “La luce. Lo sguardo che sceglie”.

Domenica 22 marzo – Nelle parrocchie giornata a sostegno delle Missioni diocesane.

Martedì 24 marzo - Giornata di preghiera e digiuno per i missionari martiri. Alle ore 21 a Piacenza sul tema “La vita. Il limite attraversato dalla speranza” veglia di preghiera nella Giornata dei missionari martiri con la testimonianza di Chiara Castellani, impegnata in missione in Congo.