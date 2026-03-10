Novanta studenti puliscono Gragnano: a Sordello ancora i resti del misterioso "lanciatore"

Basta guardare oltre la superficie per accorgersi di come anche i nostri paesi siano piccole discariche diffuse. Lo hanno scoperto i 90 studenti delle scuole medie di Gragnano che ieri mattina si sono messi i guanti per raccogliere i rifiuti abbandonati. Tra bottiglie di plastica, pezzi di automobile, mozziconi di sigaretta e perfino un bilancino di precisione è emerso di tutto, tanto da riempire un camioncino di sacchi.

“Puliamo Gragnano” è una delle iniziative promosse dall’associazione Ekoclub insieme al Comune per sensibilizzare sul rispetto dell’ambiente. Dopo un primo incontro teorico al centro culturale con l’ingegnere ambientale Edoardo Amisani, i ragazzi sono stati divisi in gruppi e accompagnati da volontari e amministratori in diverse zone del paese e di Gragnanino per la raccolta.

Anche quest’anno il primato dell’area più sporca è andato alla zona accanto al supermercato Coop, in località Brodo.

Tra le aree ripulite anche località Sordello, dove da tempo qualcuno abbandona sempre nello stesso punto resti di pasti da fast food: sacchetti, contenitori di panini e patatine, bicchieri e talvolta bottiglie di birra, probabilmente gettati dal finestrino di un’auto. Un gesto ripetuto che ha fatto parlare sui social e per cui c’è chi chiede l’installazione di fototrappole. Nel frattempo, a ripulire ci pensano volontari e studenti.