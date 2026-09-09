Odore di gas, raffica di chiamate ai vigili del fuoco: una trentina di interventi in pochi giorni



Una trentina di interventi nell'arco di appena due o tre giorni per segnalazioni di odore di gas e sospette fughe. È un'attività insolitamente intensa quella che sta impegnando in queste ore i vigili del fuoco di Piacenza, chiamati ripetutamente da cittadini allarmati dal caratteristico odore avvertito nelle abitazioni o nelle loro vicinanze. Dietro all'aumento delle segnalazioni potrebbe forse esserci l'odorizzante presente nel gas distribuito attraverso la rete, la sostanza che viene aggiunta proprio per rendere immediatamente riconoscibili eventuali dispersioni. Il gas naturale, infatti, è di per sé praticamente inodore.

Secondo le prime informazioni raccolte, una più marcata presenza o percezione dell'odorizzante potrebbe rendere avvertibili anche dispersioni minime, inducendo comprensibilmente i cittadini a chiedere l'intervento dei soccorsi. Si tratta tuttavia, al momento, soltanto di un'ipotesi che dovrà essere verificata con il gestore della rete: non è stato ancora possibile accertare se negli ultimi giorni siano state effettuate operazioni o modifiche riguardanti l'odorizzazione del gas.

Resta invece il dato dell'impennata delle richieste di intervento arrivate ai vigili del fuoco, con circa trenta uscite concentrate nell'arco di pochi giorni.In presenza di un forte odore di gas, naturalmente, la segnalazione non va sottovalutata: solo le verifiche effettuate sul posto consentono infatti di escludere la presenza di una dispersione potenzialmente pericolosa.