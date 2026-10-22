Piacenza, il Natale arriva in anticipo: iniziato il montaggio delle luminarie in via Genova
Questa sera i primi lavori per gli addobbi natalizi. Accensione il 21 novembre, con nuove scenografie luminose. Il Comune investe 180mila euro per le festività.
Redazione Online
|4 ore fa
L'installazione delle luminarie natalizie in via Genova
Il Natale è ancora lontano, ma a Piacenza sono già cominciati i preparativi per le feste. Questa sera, giovedì 22 ottobre, gli addetti erano al lavoro in via Genova per montare le luminarie che nelle prossime settimane vestiranno di luce le strade e le piazze cittadine. Le installazioni precedono di un mese l'accensione ufficiale, prevista per sabato 21 novembre, quando prenderà il via il programma natalizio organizzato dal Comune, che proseguirà fino al 6 gennaio 2027.
Quest'anno cambia la ditta incaricata degli allestimenti luminosi: alla Guagliata di Genova subentra la Nuova Neon Group di San Dalmazio Serramazzoni, in provincia di Modena. Il progetto prevede raggere di luci calde, coni luminosi e tetti di luci a zigzag, pensati per rendere più suggestivo il centro e richiamare cittadini e visitatori.
Per il Natale 2026 il Comune ha stanziato complessivamente 180mila euro, di cui 115mila per le luminarie e 65mila per l'animazione e il Villaggio di Natale in piazza Cavalli, con le tradizionali casette destinate a commercianti e associazioni. In programma anche cori nelle vie del centro e l'albero di Natale in piazzetta Mercanti, donato da Confindustria.
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