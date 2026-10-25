Tira già aria di Natale, le luminarie arrivano sul Corso. Operai al lavoro anche di domenica

Il Natale a Piacenza continua ad anticipare i tempi e i preparativi per vestire a festa la città entrano ufficialmente nel vivo. Dopo l'avvio degli allestimenti registrato nei giorni scorsi in via Genova, i lavori di posizionamento delle decorazioni natalizie hanno raggiunto i punti più caldi del centro storico. Domenica 25 ottobre, i cittadini hanno assistito a un'accelerazione del cantiere: squadre di operai sono entrate in azione a bordo delle gru per installare i primi impianti lungo il Corso. Un lavoro senza sosta, pianificato per completare i complessi allestimenti scenografici riducendo al minimo l'impatto sul traffico e sulle attività commerciali durante i giorni feriali.

Il debutto ufficiale e l'accensione dei filari luminosi restano confermati per sabato 21 novembre, data che darà il via al ricco cartellone di eventi natalizi del Comune che ci accompagnerà fino all'Epifania del 2027.

L'Amministrazione comunale ha stanziato per l'occasione un budget totale di 180mila euro: una fetta da 115mila euro finanzia la stesura delle luminarie, mentre i restanti 65mila euro serviranno a finanziare i cori, l'animazione e il tradizionale Villaggio di Natale con le casette di legno in Piazza Cavalli. A completare la scenografia ci penserà il consueto albero di Natale in piazzetta Mercanti, donato da Confindustria.