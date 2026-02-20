Rabuffi e Rifondazione: «Nuova sede Forza Nuova inaccettabile»

Fa discutere a Piacenza l’apertura della nuova sede di Forza Nuova, il partito di estrema destra che domani alle 17 inaugurerà la sua “casa” in via Atleti Azzurri d’Italia, nella galleria del centro commerciale Farnese.

Insorge il consigliere comunale Luigi Rabuffi, presidente del movimento civico progressista Alternativa per Piacenza: «Parliamo di un’organizzazione neofascista nota per episodi di violenza e per modalità di azione che richiamano volutamente pagine drammatiche della nostra storia nazionale. Non è un fatto neutro, né l’apertura di un nuovo negozio. È piuttosto la vetrina di un’offerta politica che riporta alla memoria il periodo più buio della nostra democrazia quando intimidazioni, spedizioni punitive e violenza soffocarono libertà e diritti per vent’anni».

Anche la sezione piacentina di Rifondazione comunista interviene nel dibattito: «Per l'ennesima volta una formazione neofascista inaugurerà una propria sede nella nostra città. In una città medaglia d'oro per la Resistenza riteniamo inaccettabile sia permessa una cosa simile». Rifondazione comunista incalza direttamente l'amministrazione comunale: «È sconvolgente come una giunta di centrosinistra possa concedere agibilità politica a partiti come Forza Nuova. Proprio lo spirito violento dei forzanovisti dovrebbe essere alla base di un divieto di agire a casa nostra, una città con un'alta percentuale di popolazione straniera che potrebbe essere facilmente vittima di violenti attacchi xenofobi».