Rapinavano i coetanei con un coltello per pochi euro: a Borgonovo denunciati 4 ragazzi

Al termine di un’indagine dei carabinieri sono stati identificati e denunciati quattro minorenni, tra i 16 e i 17 anni, sospettati di aver compiuto due rapine ai danni di coetanei a Borgonovo tra gennaio e febbraio. I ragazzi, tutti nordafricani residenti in Valtidone, dovranno rispondere di rapina e porto abusivo di coltello in concorso davanti al tribunale dei minorenni di Bologna.

Il primo episodio era avvenuto ai giardinetti di Borgonovo, intorno alle 22. Un sedicenne piacentino, mentre raggiungeva gli amici, era stato avvicinato dal gruppo con la richiesta di una sigaretta e poi di cinque euro. Di fronte al rifiuto, i quattro lo avevano minacciato e gli avevano preso cellulare e circa 15 euro.

Qualche settimana dopo, a febbraio, il gruppo avrebbe colpito di nuovo. Alla fermata dell’autobus in via Marconi, un sedicenne egiziano era stato minacciato con un coltello e costretto a consegnare l’unico euro che aveva nel portafoglio.