Saracinesche abbassate e senso di abbandono: il commercio a "Nel mirino"

Sempre più saracinesche restano abbassate a Piacenza, si avverte in città e specialmente nel centro storico un senso di abbandono e di degrado che rischia di mettere in ginocchio il commercio locale. Che cosa sta succedendo e, soprattutto, chi deve intervenire in una situazione del genere per porre rimedio? La puntata di questa sera di “Nel Mirino” si occuperà del tema del commercio e della sicurezza, che negli ultimi tempi ha generato dibattiti e alimentato preoccupazioni.

Il talk di approfondimento torna puntuale come ogni venerdì alle 21 condotto dalla giornalista Nicoletta Bracchi, che avrà ospiti in studio il giornalista di “Libertà” Thomas Trenchi, l'assessore al commercio del Comune di Piacenza Simone Fornasari, la consigliera comunale di Fratelli d'Italia Gloria Zanardi, Cristian Lertora di Fiepet Confesercenti Emilia Romagna, il direttore di CNA Enrica Gambazza e il direttore di Confcommercio Gianluca Barbieri. Si partirà dai dati delle attività chiuse negli ultimi anni per affrontare i problemi legati alla sicurezza e all'accessibilità del centro e provare a proporre soluzioni, dalla formazione al rilancio del turismo e ai grandi eventi. Tutte le puntate di “Nel Mirino” si possono vedere on demand sul sito www.liberta.it