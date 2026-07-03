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Da settembre Liceo matematico al Respighi «Far dialogare i diversi saperi»

L’istituto piacentino selezionato dal ministero dell’istruzione fra le 100 scuole dove partirà la sperimentazione. Prima classe con 25 studenti

Filippo Lezoli
|2 ore fa
Liceo di matematica
Liceo di matematica
1 MIN DI LETTURA
l «Ho deciso: alle superiori studierò matematica, d’altronde il mio sogno è fare il filosofo». D’altronde, spiegano al liceo Respighi, la matematica ha un sostrato culturale tutto da scoprire e il Liceo matematico, la cui prima classe partirà a settembre, promette di farlo conoscere ai 25 studenti già iscritti alla classe prima e, a seguire, a tanti altri.
L’istituto diretto dalla dirigente scolastica Elisabetta Ghiretti fa parte delle 100 scuole a livello nazionale - sono 3 in ambito regionale, oltre al Respighi anche il Da Vinci di Bologna e il Bertolucci di Parma - scelte per la sperimentazione avviata dal Ministero dell’istruzione e del merito a partire dal prossimo anno.
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