Da settembre Liceo matematico al Respighi «Far dialogare i diversi saperi»

l «Ho deciso: alle superiori studierò matematica, d’altronde il mio sogno è fare il filosofo». D’altronde, spiegano al liceo Respighi, la matematica ha un sostrato culturale tutto da scoprire e il Liceo matematico, la cui prima classe partirà a settembre, promette di farlo conoscere ai 25 studenti già iscritti alla classe prima e, a seguire, a tanti altri.

L’istituto diretto dalla dirigente scolastica Elisabetta Ghiretti fa parte delle 100 scuole a livello nazionale - sono 3 in ambito regionale, oltre al Respighi anche il Da Vinci di Bologna e il Bertolucci di Parma - scelte per la sperimentazione avviata dal Ministero dell’istruzione e del merito a partire dal prossimo anno.