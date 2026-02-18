Studenti al "villaggio", dove le nuove idee diventano imprese

Entrare nel cuore di un incubatore di nuove imprese è stata una grande opportunità per i 70 studenti del polo Mattei di Fiorenzuola, protagonisti del progetto “A scuola di Start up”, arrivato alla quinta edizione e ideato dall’imprenditrice fiorenzuolana Federica Bussandri e dalla professoressa Cristina Pagani. Il secondo step del percorso, dopo il lancio delle settimane scorse nell’aula magna a Fiorenzuola, si è spostato a Parma, a Le Village by Crédit Agricole.

«Per i ragazzi - spiega la Bussandri - è stato fondamentale poter entrare in un luogo dove l’innovazione non è teoria ma pratica quotidiana, ascoltare testimonianze reali di start up e confrontarsi con strumenti concreti che stanno già utilizzando nei loro progetti». L’obiettivo di “A scuola di Start up” è fare elaborare agli studenti, che lavorano suddivisi in 8 team, un’idea progettuale di nuova impresa, con tanto di business plan.