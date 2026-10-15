Secondo ferito in monopattino della giornata: 24enne investito in corso Europa

Secondo incidente della giornata a Piacenza con un monopattino elettrico coinvolto e un giovane ferito. Dopo lo scontro avvenuto prima dell'alba in via Colombo, un altro ragazzo è rimasto ferito intorno alle 13.30 di oggi, in corso Europa, in seguito alla collisione tra il monopattino sul quale viaggiava e un'automobile.

L'incidente si è verificato in prossimità della rotonda di via Conciliazione, dove, per cause ancora da accertare, i due mezzi sono entrati in collisione. Ad avere la peggio è stato il 24enne alla guida del monopattino, rimasto ferito nell'impatto.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118. Dopo le prime cure, il giovane è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Piacenza. Le sue condizioni, fortunatamente, non risultano gravi.

Sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale, incaricati di effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell'incidente.