Secondo ferito in monopattino della giornata: 24enne investito in corso Europa
Nuovo incidente intorno alle 13.30 nei pressi della rotonda di via Conciliazione. Il giovane è stato trasportato al pronto soccorso, ma non è grave. All'alba un altro scontro tra un'auto e un monopattino in via Colombo.
Redazione Online
|1 ora fa
Secondo incidente della giornata a Piacenza con un monopattino elettrico coinvolto e un giovane ferito. Dopo lo scontro avvenuto prima dell'alba in via Colombo, un altro ragazzo è rimasto ferito intorno alle 13.30 di oggi, in corso Europa, in seguito alla collisione tra il monopattino sul quale viaggiava e un'automobile.
L'incidente si è verificato in prossimità della rotonda di via Conciliazione, dove, per cause ancora da accertare, i due mezzi sono entrati in collisione. Ad avere la peggio è stato il 24enne alla guida del monopattino, rimasto ferito nell'impatto.
Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118. Dopo le prime cure, il giovane è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Piacenza. Le sue condizioni, fortunatamente, non risultano gravi.
Sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale, incaricati di effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell'incidente.
Si tratta del secondo giovane ferito in monopattino nel giro di poche ore sulle strade cittadine. Il primo incidente si era verificato intorno alle 6.40 in via Colombo, dove un'automobile si era scontrata con un monopattino elettrico. Nell'impatto era rimasto ferito un 28enne di nazionalità straniera.
Leggi anche
Gli articoli più letti della settimana
1.
Fotovoltaico: scatta l'obbligo di teledistacco entro il 2027
2.
«Ordini annullati: tutto esaurito anche il gestore». A San Nicolò dopo 60 anni chiude il distributore Enilive
3.
Pitbull azzanna un cagnolino e fugge tenendolo stretto tra i denti
4.
Una marea di auto per le castagne: «È furto, certi boschi sono privati»