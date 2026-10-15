Liberta - Site logo
Liberta - Site logo
Abbonati Accedi Leggi Libertà
Abbonati Accedi
Liberta - Site logo

Piacenza

°C/ %

Loading...🌤️

Seguici

Un 28enne sul monopattino ferito nello scontro con un'auto: lo schianto prima dell'alba in via Colombo

Il giovane è rimasto ferito nell'impatto con una vettura, ma le sue condizioni non sono gravi. Sul posto il 118 e la polizia per i rilievi.

Redazione Online
|3 ore fa
Un monopattino a terra dopo un incidente stradale - © Libertà
Un monopattino a terra dopo un incidente stradale - © Libertà
1 MIN DI LETTURA
Incidente stradale prima dell'alba in via Colombo, a Piacenza, dove un'automobile e un monopattino si sono scontrati. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, un giovane di 28 anni di nazionalità straniera, rimasto ferito nell'impatto.
L'incidente è avvenuto intorno alle 6.40 di questa mattina, quando, per cause ancora da chiarire, la vettura e il monopattino sono entrati in collisione lungo la strada cittadina.
Il 28enne ha riportato ferite che, fortunatamente, non risultano gravi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al giovane.
Presenti anche gli agenti della polizia, impegnati nei rilievi necessari a ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e ad accertare le circostanze che hanno provocato lo scontro.
Leggi anche

Gli articoli più letti della settimana