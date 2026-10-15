Un 28enne sul monopattino ferito nello scontro con un'auto: lo schianto prima dell'alba in via Colombo

Incidente stradale prima dell'alba in via Colombo, a Piacenza, dove un'automobile e un monopattino si sono scontrati. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, un giovane di 28 anni di nazionalità straniera, rimasto ferito nell'impatto.

L'incidente è avvenuto intorno alle 6.40 di questa mattina, quando, per cause ancora da chiarire, la vettura e il monopattino sono entrati in collisione lungo la strada cittadina.

Il 28enne ha riportato ferite che, fortunatamente, non risultano gravi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al giovane.

Presenti anche gli agenti della polizia, impegnati nei rilievi necessari a ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e ad accertare le circostanze che hanno provocato lo scontro.