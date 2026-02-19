Alla guida ubriaco e senza assicurazione, multa da 8mila euro

Un sessantenne senza patente guidava ubriaco un'auto non assicurata. La Polizia locale di Castel San Giovanni lo ha fermato e sanzionato con una multa pari a 8mila euro. L'uomo è stato notato mentre guidava un'auto lungo corso Matteotti. Gli agenti si sono insospettiti perché l'auto procedeva a zig zag. Al controllo l'uomo è risultato essere positivo all'alcol test. La sua patente risultava inoltre essere stata già stata sospesa dopo che, a un precedente controllo, era risultato una prima volta positivo all'alcol test. Come se non bastasse l'auto era priva di assicurazione. Tutte mancanze che sono costate al 60enne una denuncia penale e una maxi multa pari a 8 mila euro.