Allarmi bomba e sicurezza aerea, cosa frena i piacentini

Falsi allarmi bomba, segnalazioni sospette e voli dirottati: nelle ultime settimane la sicurezza aerea è tornata a preoccupare i viaggiatori. Ma tra i piacentini c'è davvero chi ha cambiato programma per paura di volare? «Non riscontriamo particolare allarmismo legato agli episodi dei giorni scorsi, quantomeno nessuna cancellazione o posticipo di prenotazioni dovuti con evidenza a questi fatti», chiarisce Daniele Cerioni, responsabile del gruppo «Viaggi dello Zodiaco». «Abbiamo ricevuto solo qualche telefonata di clienti per verificare la normale operatività del proprio volo».

Qualche preoccupazione c'è, ma senza reazioni particolari. «Le notizie di attacchi hacker e segnalazioni di ordigni generano un po' d'ansia e, sommate alla situazione economica, non aiutano a pensare serenamente alle vacanze». Anche perché, osserva Cerioni, «ci si è probabilmente ormai abituati a ragionare e decidere le proprie vacanze tenendo conto anche di questi aspetti, senza farsi condizionare troppo dall'emotività».

A risentire maggiormente delle tensioni internazionali sono invece alcune destinazioni: «Dubai, Emirati Arabi e Oman, mete gettonate prima della crisi del Golfo, non sono più richieste». In calo anche gli Stati Uniti.