Una nuova e-mail dai toni minacciosi, poi rivelatesi infondata, è arrivata a molti istituti scolastici piacentini, come accaduto anche in diverse scuole d'Italia in contemporanea. Nella missiva lo scrivente, che si firma M.A (probabilmente lo stesso Mikhail Andropov, autore delle precedenti e-mail), annuncia l'esplosione di un ordigno e - novità rispetto alle precedenti due, di giovedì e venerdì - la contaminazione del cibo della mensa scolastica a base di azoturo di sodio e cianuro di potassio.

Secondo le disposizioni dalla Prefettura nei giorni scorsi, le scuole non hanno comunque disposto l'evacuazione; la Prefettura, interpellata da sindaci e dirigenti scolastici, ha anche disposto che venissero serviti regolarmente i pasti, pur continuando a monitorare la situazione. Le lezioni sono state garantite, e sono proseguite senza problemi.