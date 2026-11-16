"Abbiamo avvelenato il cibo della mensa": nuovo allarme (infondato) nelle scuole
Secondo le disposizioni dalla Prefettura nei giorni scorsi, le scuole non hanno disposto l'evacuazione e i pasti sono stati regolarmente serviti. Nessun problema è stato riscontrato
Redazione Online
|7 ore fa
Un bimbo in una mensa del Piacentino in una foto d'archivio
Una nuova e-mail dai toni minacciosi, poi rivelatesi infondata, è arrivata a molti istituti scolastici piacentini, come accaduto anche in diverse scuole d'Italia in contemporanea. Nella missiva lo scrivente, che si firma M.A (probabilmente lo stesso Mikhail Andropov, autore delle precedenti e-mail), annuncia l'esplosione di un ordigno e - novità rispetto alle precedenti due, di giovedì e venerdì - la contaminazione del cibo della mensa scolastica a base di azoturo di sodio e cianuro di potassio.
Secondo le disposizioni dalla Prefettura nei giorni scorsi, le scuole non hanno comunque disposto l'evacuazione; la Prefettura, interpellata da sindaci e dirigenti scolastici, ha anche disposto che venissero serviti regolarmente i pasti, pur continuando a monitorare la situazione. Le lezioni sono state garantite, e sono proseguite senza problemi.
Secondo le disposizioni dalla Prefettura nei giorni scorsi, le scuole non hanno comunque disposto l'evacuazione; la Prefettura, interpellata da sindaci e dirigenti scolastici, ha anche disposto che venissero serviti regolarmente i pasti, pur continuando a monitorare la situazione. Le lezioni sono state garantite, e sono proseguite senza problemi.
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