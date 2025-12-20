Liberta - Site logo
Piacenza

Musi Hall con la Compagnia Abbati stasera al Verdi di Castelsangiovanni

Alle ore 20 imperdibile spettacolo della Stagione teatrale

Redazione
|2 ore fa
La Compagnia di Corrado Abbati
1 MIN DI LETTURA
Questa sera alle ore 20 la Compagnia di Corrado Abbati sarà protagonista al Teatro Verdi di Castelsangiovanni, per una appuntamento della Stagione comunale davvero frizzante e imperdibile. "Music Hall" è il titolo dello spettacolo nato proprio da un'idea di Abbati - anche regista - e interpretato, come sempre, da interpreti di grande bravura con coreografie di Francesco Frola, direzione musicale di Alberto Orlandi, con ensemble musicale dal vivo.

