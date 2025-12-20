Musi Hall con la Compagnia Abbati stasera al Verdi di Castelsangiovanni
Alle ore 20 imperdibile spettacolo della Stagione teatrale
Redazione
|2 ore fa
La Compagnia di Corrado Abbati
Questa sera alle ore 20 la Compagnia di Corrado Abbati sarà protagonista al Teatro Verdi di Castelsangiovanni, per una appuntamento della Stagione comunale davvero frizzante e imperdibile. "Music Hall" è il titolo dello spettacolo nato proprio da un'idea di Abbati - anche regista - e interpretato, come sempre, da interpreti di grande bravura con coreografie di Francesco Frola, direzione musicale di Alberto Orlandi, con ensemble musicale dal vivo.