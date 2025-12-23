Percorso della Memoria, mostra diffusa per raccontare Pianello

Si chiama Percorso della Memoria una mostra diffusa che racconta come era il paese di Pianello A donarla ai pianellesi è stata la Fratellanza Operaia. «Questa mostra diffusa - ha ricordato il presidente Luigi Fornasari durante il momento inaugurale in piazza Umberto I – è figlia di un evento che ci ha parecchio allarmati. Vicino a un bidone dell’immondizia erano stati trovati una foto del fondatore e documenti storici della nostra associazione».

«Da quel momento – ha aggiunto – abbiamo iniziato a lavorare per avere una sede in cui custodire tutti i documenti dell’associazione e abbiamo deciso di donare a Pianello una grossa banca dati con tutte le fotografie». La mostra diffusa con i 21 pannelli e le 44 foto che si vedono agli angoli delle vie è solo una minima parte di un patrimonio che comprende almeno altre 1200 fotografie, 250 mappe del paese. Tutto è a portata di telefonino. Chi sosta davanti ai pannelli può infatti inquadrare un Qr-code e entrare in una stanza virtuale in cui è contenuto tutto questo patrimonio che documenta sagre, vita di paese, volti, strade, piazze, edifici che non ci sono più. In alternativa si può anche visitare il sito https://sociop.arternative-lab.eu/ e visionare tutta la galleria fotografica dal proprio pc.

A breve insieme alla guida Greta Cavallari sarà anche possibile partecipare a visite guidate alle varie postazioni.