E la sindaca Stragliati propone la Giornata del menù piacentino

«L’Azienda sanitaria riveda la sua decisione di togliere la carne suina dal menù delle mense scolastiche e istituisca una Giornata del menù piacentino per valorizzare i piatti legati all’identità e alle tradizioni locali». È in estrema sintesi quanto la sindaca di Castel San Giovanni Valentina Stragliati chiede all’Ausl. Si aggiunge così un nuovo capitolo alla polemica che da sta infuriando attorno ad una questione che, dai piatti dei bimbi che frequentano le mense scolastiche, si è presto spostata sui tavoli politici.

Dopo lo scontro a distanza, consumato quasi in tempo reale sui social, tra la sindaca di Piacenza Katia Tarasconi e quella di Castelsangiovanni Valentina Stragliati, quest’ultima ieri, sempre tramite social, ha annunciato di aver inviato una missiva all’Ausl, cui fa capo in ultima analisi l’elaborazione delle linee guida sulla base delle quali vengono composti i menù delle mense.

Nel frattempo da Carpaneto, patria dell’ultradecennale Festa della coppa, il sindaco Andrea Arfani dice di volersi dissociare da «interventi che vorrebbero gettare un’ombra su questo prodotto. Non si usino - aggiunge - parole che facciano intendere che la nostra coppa, insieme agli altri prodotti di carne, siano altro rispetto a qualcosa di buono, di tradizionale, di nostro».

La lettera di Stragliati è indirizzata alla direttrice generale Ausl Paola Bardasi e al responsabile del Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione.