Falò in piazza a Borgonovo, è "Brusa la vecia"

Il tradizionale rito di carnevale ha richiamato centinaia di adulti e bambini

Mariangela Milani
|1 ora fa
Falò in piazza a Borgonovo, è "Brusa la vecia"
1 MIN DI LETTURA
A Borgonovo il Carnevale ha fatto rima con falò. Quello su cui, puntuale in piazza Garibaldi, i volontari della Pro loco hanno bruciato la "vecia". Il fantoccio dalle fattezze di una vecchia, simbolo di tutte le negatività, ha iniziato a bruciare attorno alle 21. Ad assistere allo spettacolo "Brusa la vecia" centinaia di adulti e bambini, incantati dalla suggestione di rito che si ripete da anni. 

