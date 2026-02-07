“Giù le mani dai crinali”: è il giorno della protesta contro l'eolico

Oggi pomeriggio, piazza del municipio di Ferriere, la piazza alta del paese, ospita la manifestazione “Giù le mani dai crinali” promossa da Guide Ambientali Escursionistiche Piacentine (Gep), con il supporto del Comune di Ferriere, Rifugio Gaep e Rifugio Prato Grande, «una mobilitazione civile e partitica – dicono gli organizzatori – per la tutela del crinale del monte Crociglia cui invitiamo tutti; un’occasione per riunirsi, informarsi, confrontarsi, organizzarsi e dire con una voce sola che il progetto del parco eolico non deve essere fatto qui, non così, non sui crinali liberi». Tre diversi banchetti saranno a disposizione dalle 14.30: per raccogliere firme, per i moduli delle osservazioni che ciascuno può presentare al Ministero dell’ambiente, per il car-pooling (per ottimizzare il numero di auto verso il rifugio Gaep di Selva da cui si partirà per la fiaccolata verso la vetta del monte Crociglia). Dalle 14.45 si alterneranno gli interventi sul palco (al momento sono oltre venti, ma la scaletta è ancora aperta): amministratori comunali dei territori dell’Alta Valnure, associazioni e volontari che promuovono la tutela dell’ambiente, la natura, la flora e la fauna, il benessere. Alle 16.45 il trasferimento a Selva per la fiaccolata che partirà alle 17.30 (consigliata solo ad escursionisti esperti e con attrezzatura adeguata) dove, al tramonto, si accenderanno le luci per dire “no” alle pale eoliche.